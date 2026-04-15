Son Dakika | Erdoğan'dan seçim yanıtı! "Zamanında yapılacak"

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, ara seçim tartışması ile ortaya çıkan 'zamanında seçim' sorusuna yanıt verdi.

"Seçim zamanında yapılacak diye hem Ömer Bey hem de Devlet Bey beyanda bulundular. Seçim zamanında... Buradan 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız? Yoksa sizin de aday olabileceğiniz bir şey mi, formülü mü var?" sorusuna Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Aynen öyle zamanında yapılacak" yanıtını verdi.

AKP'li Abdullah Güler Erdoğan'a sufle verdi! "Aynen dediği gibi"AKP'li Abdullah Güler Erdoğan'a sufle verdi! "Aynen dediği gibi"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Grup Toplantısı'ndan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına yanıt vermişti. Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak aralamaya heves etmesin. Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım." demişti.

Anayasa'ya göre seçimler zamanında yapılırsa Erdoğan, yeniden aday olamayacak. Erdoğan'ın adaylığı için Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde değişiklik veya seçimlerin erkene alınması gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Son Dakika | Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin ilk açıklama
