Son Dakika | Erdoğan'dan seçim yanıtı! "Zamanında yapılacak"

"Seçim zamanında yapılacak diye hem Ömer Bey hem de Devlet Bey beyanda bulundular. Seçim zamanında... Buradan 14 Mayıs 2028'i mi anlamalıyız? Yoksa sizin de aday olabileceğiniz bir şey mi, formülü mü var?" sorusuna Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Aynen öyle zamanında yapılacak" yanıtını verdi.

AKP'li Abdullah Güler Erdoğan'a sufle verdi! "Aynen dediği gibi"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Grup Toplantısı'ndan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına yanıt vermişti. Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak aralamaya heves etmesin. Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım." demişti.

Anayasa'ya göre seçimler zamanında yapılırsa Erdoğan, yeniden aday olamayacak. Erdoğan'ın adaylığı için Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde değişiklik veya seçimlerin erkene alınması gerekiyor.