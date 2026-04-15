AKP'li Abdullah Güler Erdoğan'a sufle verdi! "Aynen dediği gibi"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'ndan sonra TBMM'den ayrılırken ayaküstü gazetecilerin bazı sorularına yanıt verdi. Erdoğan'a Türkiye'nin günlerden beri konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasının yeniden açılması soruldu. Bu sırada AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, hemen devreye girdi. Güler, "Tunceli''deki Gülistan Doku, yargı süreci işliyor" dedi.

Erdoğan da bunun üzerine muhabire dönüp, "Aynen dediği gibi. Yargı süreci işliyor" dedi.

SÜREÇ SORUSU YANITSIZ KALDI

Erdoğan ardından yürümeye devam ederken İmralı Süreci hakkında soru yöneltilse de yanıt vermedi. Muhabirin, "Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor mu?" sorusu yanıtsız kaldı.

RİZE-FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Erdoğan, Yürüdüğü sırada birden sağına dönüp bir gazeteci ile konuşmaya başladı. Bu sırada muhabir de, "Sayın Cumhurbaşkanım, Cuma günü Rize-Fenerbahçe maçı var. Hangisini destekleyeceksiniz?" dedi.

Erdoğan, "Sen böyle oyuna gelmezdin." dedi.