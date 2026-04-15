AKP'li Abdullah Güler Erdoğan'a sufle verdi! "Aynen dediği gibi"

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'a Gülistan Doku soruşturması soruldu. Hemen yanındaki AKP Grup Başkanı Güler, devreye girdi. Erdoğan da Güler'in sözlerini iletip, " Aynen dediği gibi" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'ndan sonra TBMM'den ayrılırken ayaküstü gazetecilerin bazı sorularına yanıt verdi. Erdoğan'a Türkiye'nin günlerden beri konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasının yeniden açılması soruldu. Bu sırada AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, hemen devreye girdi. Güler, "Tunceli''deki Gülistan Doku, yargı süreci işliyor" dedi.

Erdoğan da bunun üzerine muhabire dönüp, "Aynen dediği gibi. Yargı süreci işliyor" dedi.

Son Dakika | Erdoğan'dan seçim yanıtı! "Zamanında yapılacak"Son Dakika | Erdoğan'dan seçim yanıtı! "Zamanında yapılacak"

SÜREÇ SORUSU YANITSIZ KALDI

Erdoğan ardından yürümeye devam ederken İmralı Süreci hakkında soru yöneltilse de yanıt vermedi. Muhabirin, "Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor mu?" sorusu yanıtsız kaldı.

RİZE-FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Erdoğan, Yürüdüğü sırada birden sağına dönüp bir gazeteci ile konuşmaya başladı. Bu sırada muhabir de, "Sayın Cumhurbaşkanım, Cuma günü Rize-Fenerbahçe maçı var. Hangisini destekleyeceksiniz?" dedi.

Erdoğan, "Sen böyle oyuna gelmezdin." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Siyaset
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Son Dakika | Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin ilk açıklama
Son Dakika | Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin ilk açıklama