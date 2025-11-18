Son Dakika | DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" açıklamasına ilk tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İmralı Süreci'nin toplumsallaşması ve güvence altına alınması için atılması istedikleri adımları sıraladı.

GEÇİŞ DÖNEMİ YASASI TALEBİ

İlk olarak geçiş dönemi yasası çıkarılması gerektiğini isteyen Bakırhan, “Her kalıcı barış hukuk zemininde kurulmuştur. Bizde de öyle olmalı. Hukuku olmayan barış olur mu? Dünyada yok” dedi.

Silahların sustuğu ama hukukun konuşmadığı yerlerde belirsizliklerin büyüdüğünü belirten Bakırhan, geçiş yasasıyla demokratik entegrasyonun sağlanması gerektiğini söyledi:

“Demokratik entegrasyon yasaları bu ülkenin tüm renklerine, tüm seslerine, tüm inançlarına yer açar. Çünkü bu bir toplumsal kucaklaşma iradesidir.”

"KAYYUMLAR KALKSIN"

Bakırhan, sürec için ikinci adımın kayyumların kaldırılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

“Seçilmiş irade gasp edildiğinde toplumsal barış darbelenir” diyen Bakırhan, halkın kendi oylarıyla seçtiği belediye başkanlarının görevden alınıp yerine kayyum atanmasının demokrasiyi zedelediğini ifade etti.

Bakırhan, “Kayyumlar gitmeli. Belediye başkanları görevlerine dönmeli. Kayyum yasası acilen kaldırılmalıdır. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anti demokratik rejimin panzehiridir. Demokrasinin de sigortasıdır” dedi.

"CEZAEVLERİNDEKİ İDARİ GÖZLEM KURULLARI BİTMELİ"

Üçüncü olarak cezaevlerindeki idari gözlem kurullarını eleştiren Bakırhan, bu yapının hukuksuz bir şekilde cezaları uzattığını söyledi:

“Cezası bitmiş bir insan iyi hal değerlendirmesi bahanesiyle belirsiz bir esaret sürecine mahkum ediliyor. Yasa yok. Ölçüt yok, öngörülebilirlik hiç yok.”

Bakırhan, yüzlerce ağır hasta tutuklunun cezaevinde tedavi edilemeden yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, “Hasta tutsakların da bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.

"BARIŞ AKADEMİSYENLERİ VE KHK İHRAÇLAR GÖREVLERE GERİ DÖNSÜN"

Dördüncü başlıkta Barış Akademisyenleri ve KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerine değinen Bakırhan, 2016'da 'Barış bildirisi' imzalayan akademisyenlerin üniversitelerinden atıldığını, bazılarının yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

“Barış çağrısı yapmak suç değil. Aksine asıl suç barışa karşı çıkmaktır. Asıl suç barış diyenleri yargılamaktır” diyen Bakırhan, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanarak iade sürecinin başlatılmasını istedi.

Bakırhan, “KHK mağdurları da derhal işlerine iade edilmelidir” dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE TAMEMEN KALDIRILMALI"

Beşinci olarak adalet reformuna dikkat çeken Bakırhan, TCK, CMK ve İnfaz Kanunu’nun değişmesi, Terörle Mücadele Kanunu’nun ise tamamen kaldırılması gerektiğini ifade etti. Düşünce özgürlüğü ve basın hürriyeti için yargının tarafsız olması gerektiğini vurguladı:

“Adalet seçici olamaz. Adalet zengin, fakir, güçlü, güçsüz, iktidar muhalefet ayrımı yapmamalıdır. Cezada adalet, infazda eşitlik sağlanmalıdır. Cezaevleri boşaltılmalıdır.”

“Komisyon İmralı’ya gitmeli, Öcalan’la görüşmeli”

Konuşmasının sonunda Meclis’te kurulmuş olan komisyonun bugünkü toplantısına da değinen Bakırhan, komisyonun çözüm sürecine katkı sunabilecek tarihî bir konumda olduğunu belirtti:

“Komisyon artık uzatmadan bir an önce İmralı'ya gitme konusunda cesurca bir karar almalıdır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü (18 KASIM) 'Gerekirse İmralı'ya ben giderim' diyerek grup toplantısında yaptığı çağrıya da değinen Bakırhan, MHP Liderinin sözlerini “tarihî bir sorumluluk alma cesareti” olarak nitelendirdi.

Bahçeli’nin “Üç maymunu oynamaktan vazgeçelim” çağrısına da destek verdi.

Bakırhan şöyle konuştu: