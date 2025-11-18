Son Dakika | DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" açıklamasına ilk tepki
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İmralı Süreci'nin toplumsallaşması ve güvence altına alınması için atılması istedikleri adımları sıraladı.
GEÇİŞ DÖNEMİ YASASI TALEBİ
İlk olarak geçiş dönemi yasası çıkarılması gerektiğini isteyen Bakırhan, “Her kalıcı barış hukuk zemininde kurulmuştur. Bizde de öyle olmalı. Hukuku olmayan barış olur mu? Dünyada yok” dedi.
Silahların sustuğu ama hukukun konuşmadığı yerlerde belirsizliklerin büyüdüğünü belirten Bakırhan, geçiş yasasıyla demokratik entegrasyonun sağlanması gerektiğini söyledi:
- “Demokratik entegrasyon yasaları bu ülkenin tüm renklerine, tüm seslerine, tüm inançlarına yer açar. Çünkü bu bir toplumsal kucaklaşma iradesidir.”
"KAYYUMLAR KALKSIN"
Bakırhan, sürec için ikinci adımın kayyumların kaldırılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.
“Seçilmiş irade gasp edildiğinde toplumsal barış darbelenir” diyen Bakırhan, halkın kendi oylarıyla seçtiği belediye başkanlarının görevden alınıp yerine kayyum atanmasının demokrasiyi zedelediğini ifade etti.
Bakırhan, “Kayyumlar gitmeli. Belediye başkanları görevlerine dönmeli. Kayyum yasası acilen kaldırılmalıdır. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anti demokratik rejimin panzehiridir. Demokrasinin de sigortasıdır” dedi.
"CEZAEVLERİNDEKİ İDARİ GÖZLEM KURULLARI BİTMELİ"
Üçüncü olarak cezaevlerindeki idari gözlem kurullarını eleştiren Bakırhan, bu yapının hukuksuz bir şekilde cezaları uzattığını söyledi:
- “Cezası bitmiş bir insan iyi hal değerlendirmesi bahanesiyle belirsiz bir esaret sürecine mahkum ediliyor. Yasa yok. Ölçüt yok, öngörülebilirlik hiç yok.”
Bakırhan, yüzlerce ağır hasta tutuklunun cezaevinde tedavi edilemeden yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, “Hasta tutsakların da bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.
"BARIŞ AKADEMİSYENLERİ VE KHK İHRAÇLAR GÖREVLERE GERİ DÖNSÜN"
Dördüncü başlıkta Barış Akademisyenleri ve KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerine değinen Bakırhan, 2016'da 'Barış bildirisi' imzalayan akademisyenlerin üniversitelerinden atıldığını, bazılarının yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
“Barış çağrısı yapmak suç değil. Aksine asıl suç barışa karşı çıkmaktır. Asıl suç barış diyenleri yargılamaktır” diyen Bakırhan, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanarak iade sürecinin başlatılmasını istedi.
Bakırhan, “KHK mağdurları da derhal işlerine iade edilmelidir” dedi.
"TERÖRLE MÜCADELE TAMEMEN KALDIRILMALI"
Beşinci olarak adalet reformuna dikkat çeken Bakırhan, TCK, CMK ve İnfaz Kanunu’nun değişmesi, Terörle Mücadele Kanunu’nun ise tamamen kaldırılması gerektiğini ifade etti. Düşünce özgürlüğü ve basın hürriyeti için yargının tarafsız olması gerektiğini vurguladı:
- “Adalet seçici olamaz. Adalet zengin, fakir, güçlü, güçsüz, iktidar muhalefet ayrımı yapmamalıdır. Cezada adalet, infazda eşitlik sağlanmalıdır. Cezaevleri boşaltılmalıdır.”
“Komisyon İmralı’ya gitmeli, Öcalan’la görüşmeli”
Konuşmasının sonunda Meclis’te kurulmuş olan komisyonun bugünkü toplantısına da değinen Bakırhan, komisyonun çözüm sürecine katkı sunabilecek tarihî bir konumda olduğunu belirtti:
- “Komisyon artık uzatmadan bir an önce İmralı'ya gitme konusunda cesurca bir karar almalıdır.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü (18 KASIM) 'Gerekirse İmralı'ya ben giderim' diyerek grup toplantısında yaptığı çağrıya da değinen Bakırhan, MHP Liderinin sözlerini “tarihî bir sorumluluk alma cesareti” olarak nitelendirdi.
Bahçeli’nin “Üç maymunu oynamaktan vazgeçelim” çağrısına da destek verdi.
Bakırhan şöyle konuştu:
- "Yine bugün bizden önce burada Sayın Devlet Bahçeli grup yaptı. Grup konuşmasını dinledik. Çok önemli şeyler söyledi. Bir iki şey de oraya söyleyip bitireceğim. Sayın Bahçeli'nin biraz önce bu salonda komisyonun bir an önce çözümün asıl muhatabı Sayın Öcalan'la görüşmesine dair ifade ettikleri son derece önemli ve takdire şayandır.
- Komisyon gitmiyorsa ben giderim demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir. Biz her zaman diyaloğun ve yüz yüze görüşmenin ve sorunların masada konuşulmasının yanında olduk. Bunu savunduk. Sayın Bahçeli'nin üç maymunu oynamaktan vazgeçelim çağrısı son derece isabetlidir. Sayın Bahçeli'nin süreci zamana yayan ve erteleyen tutumlara karşı süreci korumak ve enfekte olmasını engellemek için yaptığı bu çıkışın gereği bir an önce yapılmalıdır.
- Meclis Komisyonu'nun artık bir gün bile kaybetmeden kararını alarak İmralı'ya gitmesi gerekmektedir.
- İmralı'ya gitmeyi bir siyasi uyuşmazlık odağı haline getirmemek, tabuya çevirmemek doğru bir tutum olacaktır.
- Yüzyıllık bir meselenin tanımı ve çözümü konusunda biraz ciddi olmak gerekiyor. Herkes bilsin ki kararsız olanların ve ak direyenlerin kaybedeceği, kararlı olanların kazanacağı bir sonra hep birlikte göreceğiz. Biz Dem Parti olarak başından beri söylüyoruz. Bu sorun çözülmeli ve barış inşa edilmelidir. Değerli arkadaşlar, biz Dem Parti olarak savaşın değil barışın, kayyumların değil halk iradesinin, yoksulluğun değil adil bölüşümün Türkiyesi için mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.
- Barışı da, bütçeyi de, demokrasiyi de birbiriyle bağlantılı olarak görüyoruz. Halklarımızın iradesiyle, kadınların ve gençlerin cesaretiyle, emekçilerin, emeklilerin alın teriyle inşallah bu dönemi büyüterek zafere ulaştıracağız. Korkuya değil, umuda yaslanan yeni bir başlangıcı hep birlikte yapacağımıza olan inançta hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."