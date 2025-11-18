Son dakika | Bahçeli'nin 'İmralı resti' sonrası AKP'den ilk açıklama

Süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyon bugün son defa dinleme toplantısı yapacak. MİT Başkanı Kalın bugün komisyona bir sunum yapacak. Bu toplantıda gizlilik kararları uygulanacak ve içeride yapılan konuşmalar kural gereği 10 yıl boyunca gizli tutulacak.

TOPLANTI ÖNCESİNDE BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A İMRALI RESTİ

MHP Lider Bahçeli bugün grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli CHP'yi eleştirmesinin ardından İBB iddianamesi hakkında daha önce de yaptığı ve her fırsatta İmamoğlu ve Özel'in de istediği duruşmaların canlı yayında yapılması için 'TRT başta olmak üzere tüm kanallarda canlı yayınlansın' çıkışını yaptı.

Komisyonun İmralı'ya giderek terör örgütü lideri Öcalan'ı dinlemesi polemiğine giren Bahçeli komisyona açık çağrıda bulundu. Bahçeli, "Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem." dedi.

AKP'DEN İLK TEPKİ

Bahçeli'nin gündeme bomba gibi düşen İmralı çıkışının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi' Açılış Töreni' sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

KOMİSYONU İŞARET ETTİ

Bahçeli'nin yaptığı çıkış hakkında sorulan soruya yanıt veren Tunç, İmralı ziyareti konusunda kararın komisyondan çıkacağını ifade etti. Tunç konu hakkında sorulan soruya şu sözler ile yanıt verdi:

"Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz."

İBB YARGILANMASININ CANLI YAYINLANMASI İÇİN MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Bahçeli'nin İBB duruşmalarının canlı yayınlanması için, "Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerden canlı yayın olarak gerçekleşmeli. Türk milleti olan biten varsa görmeli" şeklinde yaptığı çağrı hakkında da konuşan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesi uyarınca duruşmaların herkese açık olduğunu ve aleni bir şekilde yapıldığını belirtti.

Ancak Tunç, aynı kanunun 183. maddesinde duruşma salonlarında ses ve görüntü alınmasına yönelik bir yasak bulunduğunu hatırlattı. Mevcut mevzuata göre duruşmalarda fotoğraf veya video çekmenin mümkün olmadığını vurgulayan Adalet Bakanı, "Eğer bir değişiklik söz konusu olursa bu meclisimizin takdirinde olan bir husus. Tabii bu konuyu değerlendirecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" diyerek, canlı yayın için yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

AİHM'nin tahliyesi hakkında kesin kararını verdiği Selahattin Demirtaş hakkında da konuşan Tunç, söz konusu kararın mahkeme tarafından verilmesini beklediğini ifade etti:

"AİHM kararı Ankara bölge Adliye mahkemesi 22. Ceza dairesinde. Dairenin vereceği karar bekleniyor. Şu anda mahkemenin değerlendirmesi sürüyor. 22. Ceza Dairesinin vereceği kararı bekleyeceğiz"