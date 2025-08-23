Son Dakika | Cumhur'da gerilim iddiasına Bahçeli'den ilk yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı İmralı Süreci'nde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “memnun olmadığı” iddiasıyla başlayan AKP-MHP hattındaki “kriz” tartışmaları Selahattin Yılmaz ile devam etti.

İBB soruşturmasında Bahçeli’nin “iddianame yazılsın” çağrılarının ardından, soruşturmada “etkin pişmanlık” kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş’ın öldürme iddiası üzerine yürütülen süreçte Yılmaz tutuklandı. Ayrıca Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de tutuklanması, Bahçeli’nin İBB soruşturmasına yönelik çıkışlarına AKP tarafından bir “mesaj” olduğunu CHP’li Bülent Tezcan söyledi.

Erdoğan ile Bahçeli arasında bilek güreşi! Kim ne dedi, kim ne yaptı? İşte siyasetin sıcak manşeti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Bahçeli’nin son açıklamasında kendisine ait olmayan sözlerin şahsına atfedilmesine alınmadığını, asıl mesajın Erdoğan’a gönderildiğini belirtti.

Sinan Ateş davasındaki son gelişme ile de AKP ve MHP arasında büyük krizin patlak verdiği iddialarının ardından Bahçeli'den yanıt geldi.

Bahçeli, AKP ile krizde olmadıklarını CHP'nin 'nifak tohumları' sokmak istediğini öne sürdü.

"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama

Cumhur İttifakı'nın 'vazo' olmadığını bu yüzden de 'çatlayamayacağını' söyleyen Bahçeli, şunları dile getirdi:

CHP Genel Başkanı’yla beraber yanında yöresinde safa giren ideolojik önyargılı ve ilkesiz yandaşlarının Cumhur İttifakı aleyhine estirdiği fitne rüzgarının bizim nazarımızda hiçbir değer ve ehemmiyeti olamayacaktır. Cumhur İttifakı her geçen gün çok daha güçlenmektedir. Çünkü Cumhur İttifakı ahlaki, manevi, vatan ve millet sevdasına dayanarak 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulmuş tarihi nitelikli beraberliktir. Paramparça olan altılı masanın hiçbir mücrim unsurunun konuşmaya yüzü kalmamıştır. Cumhur İttifakı camdan vazo değil ki çatlasın, zarar görsün. Cumhur İttifakı Türk milletinin ve Türkiye’nin istikbal umudu, istiklal ufku, varoluşsal güvencesidir. Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır. Cumhur ittifakı, inancın kudreti, gönül seferberliğinin kuvvesi, vatan ve millet ittifakının siyaset mihveridir.

Bu gerçeği rüşvet ve yolsuzluk çarkında öğütülen CHP yöneticilerinin çok iyi anlayıp özümsemesi samimi dileğimdir. Cumhuriyet Halk Partisi hastadır, ezik ve yenik bir siyaset anlayışıyla hatıralarını ve haysiyetini haraç mezat elden çıkarmıştır.

CHP'YE ORGANİZE SUÇ ŞEBEKLERİNİN YATAĞI SUÇLAMASI

Bahçeli ve Alaattin Çakıcı kol kola. Selahattin Yılmaz da Çakıcı'nın hemen solunda.