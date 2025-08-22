"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci'nin başında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sessizliği dikkat çekmişti.
Sürecin ilerleyen dönemlerinde sessizliğini bozan Erdoğan'ın süreçten memnun olmadığı muhalefet tarafından da iddia edilmişti.
MHP ile AKP arasındaki büyük krizin başlangıcı olarak yorumlanan bu gelişmenin ardından, tartışmalı İBB soruşturmasında MHP kanadının açıklamaları da sık sık gündeme geldi.
Başta MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "tutuksuz yargılama" çıkışı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "iddianame bir an önce yazılsın" çağrısı Türkiye'nin gündemine oturdu.
BAHÇELİ TRT ÇAĞRISINA DESTEK VERDİ
Bahçeli ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TRT'de yaptığı "canlı yargılama" çağrısına destek verdi.
Bahçeli'nin bir kez daha iddianame çıkışı yapmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanması dikkat çekti. CHP'li Bülent Tezcan, bunun Bahçeli'ye mesaj olduğunu söyledi.
BAHÇELİ'YE YAKIN İSİM TUTUKLANDI
Güney'in tutuklanmasının hemen ardından, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş'ın öldürüleceği iddiası üzerine Selahattin Yılmaz tutuklandı.
Selahattin Yılmaz, kamuoyunda Alaattin Çakıcı ile birlikte MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesiyle gündeme gelmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel deCumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Bahçeli'ye ayar verdiğini" söyleyerek MHP liderine kumpas kurulduğunu ifade etti. CHP'li Murat Emir de MHP'ye operasyon yapıldığını iddia etti.
Bahçeli'nin son açıklamasında, Özel'e ait olmayan ifadeleri sanki CHP lideri söylemiş gibi sert biçimde kullanması dikkat çekti. Özel de Bahçeli'nin kendisine değil, mesajlarının Erdoğan'a verildiğini söyledi.
Köşe yazarları, yorumcular ve siyasiler MHP ile AKP arasında büyük bir kriz olduğuna işaret ederken MHP kanadından ilk kez açıklama geldi.
CHP liderinin açıklamaları üzerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisi ile AKP arasındaki kriz iddialarına ilişkin şunları söyledi:
"CHP yönetimi, iktidarı ve adalet sistemini suçlamaktan başka hiçbir politika üretememiştir. CHP’nin yürüttüğü, devamlı surette siyasi rakiplerine çamur sıçratma, ülkede ve parti içinde olan biten her şeyden iktidarı ve Cumhur İttifakı’nı sorumlu tutma politikası, hüsrandan başka bir sonuç getirmemiştir.
CHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında bir mesele, bir zıtlaşma varmış gibi göstermeye çabalamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin siyasi terbiye ve nezaketini, söze sadakat ve ahde vefasını unutan Özel; yok 'Bahçeli’ye kumpas kuruldu', yok 'AK Toroslar had bildirdiler' gibi yavelerle kıtır atmaktadır. Özgür Özel; aklınca, hem Cumhur İttifakı’nın taraflarını birbirine çatma hem de seçmeni oltaya getirerek avlanma niyetindedir. Peşinen belirtelim; bu şark kurnazlığından Özel’in oltasına balık gelmez. Tutarsızlıklar, başarısızlıklar ve hüsranla dolu siyasi hayatında inkâr fırtınalarının savurduğu Özgür Özel, avlasa avlasa dama atılmış pabuç avlar.
Son dönemde, Cumhur İttifakı ortaklarının Türkiye Yüzyılı bağlamında yola çıkardığı Terörsüz Türkiye kervanının önünde, zehirli ayrık otları bitmiştir. Siyaset dünyamızın yeni ayrık otları, hem Türkiye’nin kutlu bir geleceğe yürüyüşünü engellemek, hem de kervanın sahiplerini suçlu çıkarmak için türlü türlü entrika peşine düşmüştür. Başını İP ve onun kötü kopyası olan mikro partilerin çektiği zehirli ayrık otu politikası, TBMM bahçesine de yayılma çabasındadır. Ayrık otlarının gündemi milletinkiyle aynı değildir. Onların gündemi İblis’in, FETÖ’nün gündemidir. Bilhassa İP, en büyük muhalefet partisi CHP’nin bile dâhil olduğu, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na katılmayarak kötü niyetini açık etmiştir. İP; FETÖ ruhunu diri tutmak üzere ardından sürüklediği particiklerle birlikte, Terörsüz Türkiye Komisyonu aleyhinde tezvirat ve karalama kampanyaları yürütmektedir. Bilinmelidir ki bu ayrık otu taifesinin ürettiği her yalan; doğrudan Yüce Meclisi, millet iradesini hedef almaktadır. Zira komisyonu oluşturan partiler, TBMM’de ezici bir çoğunluk oluşturmuştur. MHP, Terörsüz Türkiye yürüyüşünün garantörlüğü misyonunu büyük bir kararlılıkla sürdürecektir.''