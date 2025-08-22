"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci'nin başında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sessizliği dikkat çekmişti.

Sürecin ilerleyen dönemlerinde sessizliğini bozan Erdoğan'ın süreçten memnun olmadığı muhalefet tarafından da iddia edilmişti.

MHP ile AKP arasındaki büyük krizin başlangıcı olarak yorumlanan bu gelişmenin ardından, tartışmalı İBB soruşturmasında MHP kanadının açıklamaları da sık sık gündeme geldi.

Başta MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "tutuksuz yargılama" çıkışı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "iddianame bir an önce yazılsın" çağrısı Türkiye'nin gündemine oturdu.

BAHÇELİ TRT ÇAĞRISINA DESTEK VERDİ

Bahçeli ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TRT'de yaptığı "canlı yargılama" çağrısına destek verdi.

Bahçeli'nin bir kez daha iddianame çıkışı yapmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanması dikkat çekti. CHP'li Bülent Tezcan, bunun Bahçeli'ye mesaj olduğunu söyledi.

BAHÇELİ'YE YAKIN İSİM TUTUKLANDI

Güney'in tutuklanmasının hemen ardından, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş'ın öldürüleceği iddiası üzerine Selahattin Yılmaz tutuklandı.

Selahattin Yılmaz, kamuoyunda Alaattin Çakıcı ile birlikte MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesiyle gündeme gelmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel deCumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Bahçeli'ye ayar verdiğini" söyleyerek MHP liderine kumpas kurulduğunu ifade etti. CHP'li Murat Emir de MHP'ye operasyon yapıldığını iddia etti.

Bahçeli'nin son açıklamasında, Özel'e ait olmayan ifadeleri sanki CHP lideri söylemiş gibi sert biçimde kullanması dikkat çekti. Özel de Bahçeli'nin kendisine değil, mesajlarının Erdoğan'a verildiğini söyledi.

Köşe yazarları, yorumcular ve siyasiler MHP ile AKP arasında büyük bir kriz olduğuna işaret ederken MHP kanadından ilk kez açıklama geldi.

CHP liderinin açıklamaları üzerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisi ile AKP arasındaki kriz iddialarına ilişkin şunları söyledi: