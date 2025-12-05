Son Dakika | CHP'nin kurultay iptal davası istinafta

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava dosyası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine gönderildi.

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'nci olağan kurultay hakkında açılan davada mahkeme 'husumet yokluğu nedeniyle' davanın reddine karar vermişti.

İPTAL DAVASI İSTİNAFTA

Lütfü Savaş ile CHP’nin önceki kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında, "davanın konusuz kalması" gerekçesiyle verdiği "karar verilmesine yer olmadığı" yönündeki hükmün kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Lütfü Savaş'ın butlan inadı! İstinaf'a başvurdu 'Kılıçdaroğlu göreve iade edilsin' dediLütfü Savaş'ın butlan inadı! İstinaf'a başvurdu 'Kılıçdaroğlu göreve iade edilsin' dedi

İNCELENMESİ BEKLENİYOR

İstinafa yapılan başvurunun ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacıların talebinin ardından dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine gönderdi. 36. Hukuk Dairesi'nin önümüzdeki günlerde dosyayı incelemeye alması bekleniyor.

Lütfü Savaş'ın butlan inadı! İstinaf'a başvurdu 'Kılıçdaroğlu göreve iade edilsin' dedi

NE OLMUŞTU?

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı hakkında Lütfü Savaş ve bazı delegelerin kurultayda şaibe olduğuna yönelik söylemlerinin ardından dava açılmıştı. CHP lideri Özel bu davanın sonuç değil süreç odaklı olduğunu birçok defa ifade etmişti.

Son Dakika | Butlan davasında gerekçeli karar çıktıSon Dakika | Butlan davasında gerekçeli karar çıktı

Nitekim 10 Kasım tarihinde mahkeme tarafından verilen gerekçeli kararda "Dava konusuz kaldığı için karar verilmesi yer yok" denilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

