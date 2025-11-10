Lütfü Savaş'ın butlan inadı! İstinaf'a başvurdu 'Kılıçdaroğlu göreve iade edilsin' dedi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı eski CHP kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay’ın iptali davasında verdiği “karar verilmesine yer olmadığına” hükmüne itiraz etti. İtiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan dilekçeyle yapıldı.

Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen’in hazırladığı başvuruda, mahkemenin davayı “konusuz kalma” ve “aktif dava ehliyeti yokluğu” gerekçesiyle reddettiği hatırlatıldı.

Dilekçede, 38. Kurultay’ın yapılış şeklinin ve sonuçlarının hukuken geçersiz olduğu savunuldu. Şu ifadeye yer verildi:

“Kurultay mutlak butlanla sakatlanmış olup, bu kurultay sonucunda seçildiği iddia edilen genel başkan ve yönetim organlarının hukuken varlık kazanması mümkün değildir.”

Son Dakika | Butlan davasında gerekçeli karar çıktı

Davanın “konusuz” olduğu gerekçesinin hukuki dayanağı bulunmadığı iddia eden dilekçede, “hukuken hiç doğmamış bir yönetim eliyle tesis edilen işlemlerin iptali gerektiği” ifade edildi.

HER ŞEY İPTAL OLSUN KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNSÜN

Dilekçede, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının kaldırılması ve dosyanın esas yönünden yeniden karara bağlanması istendi.

Kurultayın geçersizliğinin tespitiyle Özgür Özel, MYK, PM ve YDK üyelerinin görevden alınması, yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların iadesi talep edildi.

6 Nisan ve 21 Eylül 2025’teki olağanüstü kurultaylarla birlikte, mevcut yönetimce yapılan tüm mahalle, ilçe, il kongreleri ile 39. Olağan Kurultay sürecindeki seçimlerin iptali istendi.