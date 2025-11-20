Son Dakika | CHP'nin kritik toplantısı sona erdi! İmralı için ne karar çıkacak?

Son dakika... CHP’nin İmralı sürecinde, komisyonun terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmemesine ilişkin alacağı tutuma dair yaptığı toplantı iki buçuk saat sürdü. Toplantıda ziyaret konusunun kurullarda değerlendirilmeye devam edileceği, nihai kararın yarın (21 Kasım) açıklanacağı öğrenildi.

Süreç Komisyonu, yarın (21 Kasım) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Komisyonda İmralı'ya ziyaret gündemi ele alınacak.

TOPLANTI YAKLAŞIK 2 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İmralı'ya ziyaret gündeminin ele alındığı toplantı sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti. Toplantıda ayrıca süreç komisyonunun üyesi olan CHP'li vekiller de yer aldı.

NİHAİ KARAR YARIN BEKLENİYOR

Toplantıda, ziyaret konusunun kurullarda değerlendirilmeye devam edileceği ve İmralı'ya gidilip gidilmeme konusundaki nihai kararın yarın (21 Kasım) komisyon öncesinde netleşmesi bekleniyor

OYLAMA YAPILACAK

Süreç Komisyonu yarın gerçekleştireceği toplantısında İmralı'ya ziyaret gündemini ele alacak. Ziyaret için oylama yapılması bekleniyor. Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.

Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor. Ayrıca komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

