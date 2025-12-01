Son Dakika | CHP'nin A takımı belli oldu! PM ve YDK listeleri açıklandı: Özgür Özel'in listesi delinmedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla 28 Kasım Cuma günü başlayan ve üç gün süren 39. Olağan Kurultay'ının son günü, bugün Ankara Arena'da gerçekleştirildi.

CHP kurmaylarını seçiyor: Özgür Özel oyunu kullandı

Kurultay'ın son gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçildi. Seçim işlemi öğleden sonra saat 15.00'te başladı. Oy kullanma işlemi ise yaklaşık 5 saat sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL OYLARIN TAMAMINI ALDI

Kurultay'ın ikinci gününde genel başkanlık seçimi yapıldı. Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği seçimde bin 357 delege sandığa gitti. Bin 333 oy geçerli sayılırken 24 oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli sayılan oyların tamamını alarak, yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi. Özel, böylece son bir yılda üçüncü, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

ÖZDÜR ÖZEL'İN LİSTESİ FİRESİZ ONAY ALDI

Özgür Özel’in, Parti Meclisi seçimi için sunduğu anahtar listesinde mevcut Parti Meclisi’ndeki 49 ismin yeri korurken, listede 31 yeni isim yer aldı. Özel'in listesi firesiz onay aldı.

PM SEÇİMİNDE EN YÜKSEK OYU POLAT ŞAROĞLU

Parti Meclisi için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 1022 ile eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu aldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl 1007, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek 1006, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer 1002, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 1002 ve Yankı Bağcıoğlu 1000 oy alarak Parti Meclisi'ne girdi.

Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde en yüksek oyu 972 ile Aliye Timisi Ersever aldı. Bilim Kültür Sanat Platformu için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 1011 ile anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz aldı.

İŞTE PM LİSTESİ VE ALINANOYLAR

İŞTE YDK LİSTESİ VE ALINAN OYLAR

İŞTE BKSP LİSTESİ VE ALINAN OYLAR

PM İÇİN 151 ADAY BAŞVURMUŞTU

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için 151, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için 37 aday başvuru yaptı.