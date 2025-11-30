CHP kurmaylarını seçiyor: Özgür Özel oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı, 28 Kasım Cuma günü başladı. Kurultayda genel başkanlık seçimi dün Ankara Arena'da gerçekleştirildi. Genel başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından PM ve YDK üye seçimleri bugün saat 15.00'te başladı.

CHP'nin 39. olağan kurultayı: Özel'in A takımında kimler olacak?

ÖZEL, OYLARIN TAMAMINI ALARAK 4'ÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ

Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği seçimde bin 357 delege sandığa gitti. Bin 333 oy geçerli sayılırken 24 oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli sayılan oyların tamamını alarak, yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi. Özel, böylece son bir yılda üçüncü, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

PM VE YDK SEÇİMLERİ

CHP'nin Kurultayında bugün İSE final günü. Bugün hem Parti Meclisi (PM) hem de Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirleniyor. Parti örgütünün yakından takip ettiği bu seçimler nedeniyle salonda yoğun bir katılım oldu.

ÖZEL OYUNU KULLANDI

CHP lideri Özgür Özel, saat 18.59'da 1. No'lu sandık başına giderek oyunu kullandı. Özel, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Özel, şunları söyledi:

"Üç günlük bir parti içi demokrasi şöleni yaşadık. İlk gün, bir yıldır hazırlandığımız parti programımızı değiştirdik ve çok iyi bildiğimiz, Türkiye'nin, vatandaşların sorunlarını nasıl çözeceğimizi tarif ettiğimiz parti programımızı oy birliği ile kabul ettik. Ardından tüzükte değişiklikler yaptık. Örneğin 60 kişiyle iktidar yürüyüşü yerine, Parti Meclisi'nde sayısı 80'e çıkardık. Ve bir kaç daha olumlu değişiklikle tüzüğümüzü değiştirdik.

Dün, genel başkanlık seçimi vardı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tüzüğümüze koyduğumuz bir madde ile mevcut genel başkanın imza toplamayacağı, böylelikle aday olmak isteyen herkese bin 370 delegenin imzasının açık olduğu bir süreci ortaya koyduk. Ama salondaki, delegedeki, tüm partideki birliğe, beraberliğe, dayanışmaya yönelik söylemlerle arkadaşlarımız, genel başkanlığa adaylık iddiası koymadıklarını, Parti Meclisi'ne aday olacaklarını söylediler. Ve dün bin 333 oyla geçerli oyların tümünü alarak, parti tarihindeki en yüksek oyla bir başarı kazandık. Arkadaşlarımıza yaptığım teşekkür konuşmasında söylemiştim. Bu oyladın 3'ünü bile şahsıma atılmış oy olarak saymıyorum. Bu, mücadele azmine, kararlılığına, birlik ve beraberlik talebine atılmış oylardır bunlar.

"CHP TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE HAZIR BİR PARTİ"

Bu yükümüzü daha da artırdı. Ardından da bugünkü çarşaf listeyle yapılan seçim noktasına geldik. Biz çarşaf listeden vazgeçmeyiz. Ve tabii ki birlikte çalışmaya niyetli olduğumuz arkadaşlarımızla ilgili bir öneri anahtar listemiz var. Geçmiş zamanlarda bu kurultay salonlarında hepimizin içinde olduğu benim seçildiğim kurultayda da anahtar liste, akşam vakitlerini bulup, oy kullanma gece saatlerinde sabahın 5'ine kadar sürüyordu. Ama bu kurultayda hep bir şeye dikkat etmeye çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara yürüyen, Türkiye'yi yönetmeye hazır bir parti. Kurultayın ilk günden şu ana kadarki düzeniyle, söz verdiğimiz saatlerde başlayıp bitirdiğimiz şekilde, bugün de hedeflediğimiz saatin bir saat geçinde başladık ama birazdan oy verme işlemi 7 buçuk gibi bitecek. Ve delegelerimiz evlerine doğru, zaten uzaktan gelenler erkenden kullandılar, ayrıldılar. Delegelerimizi sabahın erken saatlerine kadar burada yormadan. Bu 7-8 bin kişinin bir kaç saat geçirmesi için planlanmış salonun imkanlarını zorlamadan, son derece hem demokratik hem insani şartlarda hem de zamanı iyi kullanan bir şekilde kurultayımızı tamamlamış olacağız. Ben hem bizi takip eden bütün arkadaşlarımıza, sizlere, basın mensuplarımıza hem 81 ilden gelen bin 200 seçilmiş delegemize, doğal delegelerimiz ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ YARINDAN İTİBAREN BAŞLATIYORUZ"

Yarından itibaren yenilenen kadrolarıyla ki kadrolar, mevcut 60 arkadaşımızdan 48'ini koruduğumuz, üzerine 32 yeni yol arkadaşımızla birlikte devam ettiğimiz, kimseyi dışlamadığımızı, kimseye vefasızlık yapmadığımız, listede yer almayan arkadaşlar için bazı basın yayın organlarında işte '12 kişinin üstü çizildi' o arkadaşlarımızın açıklamaları da ortadadır. Üstü çizilen kimse yok. Onlar da partinin yeni organlarında görev alacaklar. Gölge kabinede görev alacaklar ya da bakan olmasalar bakan yardımcısı olacaklar, politika kurullarında görev alacaklar. Ama kimsenin dışlanmadığı, Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'ne mevcut Cumhuriyet Halk Partisine çok ciddi katkıların yapıldığı bir süreç grubumuz, parti meclisimiz, cumhurbaşkanlığı aday ofisimizle birlikte çok güçlü bir kadro ile iktidar yürüyüşümüzü yarından itibaren başlatıyoruz.

"KAPI KAPI GEZECEĞİZ"

Türkiye'ye iyi gelecek, partideki güçlü birliktelik, partimize üyelerimize ve Türkiye'de bu iktidarın değiştirilmesini ümit eden herkese iyi geldi. Bundan sonra da hep birlikte iktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız. Sorunları nasıl çözeceğimizi sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı, köy köy gezerek Cumhuriyet Halk Partisi başaracak. Dün de söyledim. Sokağa çıkan, meydanları dolduran taşıran, kapıyı çalan, eve giren, sorunu ve çözümü söyleyen, fabrikayı, işçiyi örgütleyen, köylerde tarımla, hayvancılıkla ilgili sorunları nasıl çözeceğini anlatan ve Türkiye'nin dış politikasından güvenlik kaygılarına kadar her konuda en kapsamlı çözüm önerileriyle iktidar hedefini ifade eden bir Cumhuriyet Halk Partisine Türkiye hazır olsun. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi gevşetmeden ama iktidara doğru yürüyüşün adımlarını hızlandırarak daha sıklaştırarak devam edeceğiz."