Son Dakika | CHP Meclis açılışına katılmayacak! Sebebini tek tek açıkladılar

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Ekim’deki TBMM açılışına ilişkin tutumlarını duyurdu. Yücel, ayrıca 22'inci Olağanüstü Kurultay'ın ardından aynı MYK üyeleri ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Yücel, geçen yasama döneminin açılışında sergilenen tutumun aksine bu yıl Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı ne karşılayacaklarını ne de uğurlayacaklarını söyledi.

Yücel, geçmişte yapılan nezaket adımlarını hatırlatarak şunları dile getirdi:

“Genel başkanımız Sayın Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, tüm siyasi parti genel başkanlarını aradı, bayramlarını kutladı. Meclis açılışında da Cumhurbaşkanı Genel Kurul salonuna girdiğinde Genel Başkanımız ve milletvekillerimiz kendisini ayakta karşıladık.”

Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından tutumlarının değiştiğini vurgulayan Yücel, şöyle devam etti:

“1 Ekim sonrasında eski bir siyasinin, geçmişte bakan yardımcılığı yapmış bir kişinin İstanbul Başsavcılığına atanmasının ardından partimiz, belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir saldırı yaşamaya başladı.”

CHP Sözcüsü Yücel, tutuklamalara ve kayyum uygulamalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in tutuklanarak Esenyurt’a kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile devam etti. Bugün millet iradesi 188 gündür tutsak.”

Yücel, şu anda 17 belediye başkanlarının, bir parti meclisi üyelerinin, geçmiş dönem bir milletvekillerinin ve yüzlerce bürokratın tutuklu olduğunu söyledi.

"NEZDİMİZDE MEŞRUİYETİNİ YİTİRMİŞTİR"

Yargı süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklere de dikkat çeken Yücel, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atandığını ve davalarda yetkisiz mahkemelerin devreye sokulduğunu belirtti. “İstanbul Mahkemesi yetkisi olmamasına rağmen hukuksuz tavrını sürdürüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı tutumlarının nedenini şu sözlerle özetledi:

“Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı’nı ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı onlar 47 gün gösteremediler.”

Yücel, CHP’nin Meclis açılışında Erdoğan’a karşılık vermeyeceğini yineleyerek şunları söyledi:

“Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız. Ancak elbette ki milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak.”

Yasama çalışmalarına devam edeceklerini belirten Yücel, “28. Dönem 4. Yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yasama yılında da her şeyin üzerinde olan millet iradesini egemen kılmak için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.