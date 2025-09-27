Son Dakika | Kurultay'dan sonra CHP'nin MYK üyeleri belli oldu
Yayınlanma:
Son dakika... CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önerisi ve Parti Meclisimizin güven oyuyla kurultay öncesinde görev yapan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin aynı görevlerinde devam etmeleri karar altına alındı" dedi.
CHP, 22'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Parti Meclisi'ni (PM) topladı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulundu.
Yücel, "Bunun yanında elbette ki olağanüstü kurultayımız sonrasında yaptığımız bu ilk Parti meclisi toplantımızda Merkez Yönetim Kurulumuzla ilgili de görevlendirmeler yapıldı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önerisi ve Parti Meclisimizin güven oyuyla kurultay öncesinde görev yapan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin aynı görevlerinde devam etmeleri karar altına alındı" dedi.
İşte CHP'nin değişmeyen MYK üyelerinin listesi şöyle:
İşte CHP’nin yeni MYK listesi:
- Özgür Özel – Genel Başkan
- Selin Sayek Böke – Genel Sekreter
- Ensar Aytekin – Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- M. Gül Çiftci Binici – Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Özgür Karabat – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gökan Zeybek – Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Yücel – Parti Sözcüsü
- Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gamze Taşcıer – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Namık Tan – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Yavuzyılmaz – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gülşah Deniz Atalar – Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Pınar Uzun Okakın – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Erhan Adem – Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Mehmet Necati Yağcı – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ulaş Karasu – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı