Son dakika | CHP İstanbul'da kayyum itirazına ret!

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı kararla iptal edilmişti. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi. Özgür Çelik, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

CHP'NİN KAYYUM İTİRAZINA YÖNELİK DAVA GÖRÜLDÜ

Mahkeme Çelik'in yerine Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamasına CHP itiraz etmişti. CHP’nin itirazlarına yönelik dava, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

CHP itiraz etmişti! Gürsel Tekin'in kayyumluk akıbetinin belli olacağı duruşma başladı

KAYYUM GÖREVİNE DEVAM EDECEK!

Mahkeme, CHP il Başkanlığının ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddetti. Gürsel Tekin ve heyeti kayyum görevine devam edecek. Ayrıca İstinaf yolunun açık olduğu ifade edildi