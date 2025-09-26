CHP itiraz etmişti! Gürsel Tekin'in kayyumluk akıbetinin belli olacağı duruşma başladı

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmasına yönelik itiraz davası bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum heyetinin itirazlarına ilişkin davanın duruşması görüldü.

CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan, 8 Ekim 2023’te yapılan ve Özgür Çelik’in İstanbul İl Başkanı seçildiği kongrenin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Erkan, seçimde “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasında bulundu. Mahkeme, davanın ilk aşamasında ara karar alarak Özgür Çelik’i görevden uzaklaştırdı. Mahkeme Çelik'in yerine Gürsel Tekin’i kayyum olarak atadı.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın “CHP’li bazı delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir” olduğu belirtildi. Çelik, Tekin’in atanmasına karşı itirazda bulundu. Mahkeme, yapılan itirazları değerlendirdi ve duruşmanın davalı tarafların katılımıyla görülmesine karar verdi.

CHP’nin Tekin’in atanmasına yönelik tüm itirazları, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

"ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ"

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan “Olağanüstü kongre yapıldı ve Özgür Çelik yeniden başkan seçildi. Parti kurulları da oluştu” dedi. Bunun üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Hakimi, “Kesinleşmedi ama değil mi?” diye sordu. Çağlayan, “Bugün 5’te kesinleşecek” dedi.

"BU KARARDAN DÖNÜLSÜN"

Özlem Erkan ve avukatı tedbirin devam etmesini talep etti. CHP avukatları ise tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin “Biz bu davadan beraat edeceğiz, bu tarih kitaplarına geçecek boyutta bir hak kaybıdır. Bu karardan dönülsün. Biz bu süreçte çok zarar gördük” açıklamasında bulundu.

KAYYUM GÖREVİNE DEVAM EDECEK!

Mahkeme, CHP il Başkanlığının ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddetti. Gürsel Tekin ve heyeti kayyum görevine devam edecek. Ayrıca İstinaf yolunun açık olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

