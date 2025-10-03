Son dakika | CHP İstanbul İl Kongre davası ertelendi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Kongresi davası ertelendi 21 Kasım'a ertelendi. Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sürecek.
CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline yönelik davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme daha önce Özgür Çelik’i görevden alıp Gürsel Tekin’i kayyum atamış, Çelik ise olağanüstü kongrede yeniden İl Başkanı seçilmişti.
CHP İstanbul İl Kongresi davasında ilk duruşma!
Son dakika | CHP İstanbul'da kayyum itirazına ret!
DAVA 21 KASIM'A ERTELENDİ
CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline yönelik davanın ilk duruşması görüldü. Dava 21 Kasım’a ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve kayyum heyetine yapılan itirazın Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki itiraz sonucunun beklenmesine karar verdi.