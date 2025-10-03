Son dakika | CHP İstanbul İl Kongre davası ertelendi

Son dakika | CHP İstanbul İl Kongre davası ertelendi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Kongresi davası ertelendi 21 Kasım'a ertelendi. Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sürecek.

CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline yönelik davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme daha önce Özgür Çelik’i görevden alıp Gürsel Tekin’i kayyum atamış, Çelik ise olağanüstü kongrede yeniden İl Başkanı seçilmişti.

CHP İstanbul İl Kongresi davasında ilk duruşma!CHP İstanbul İl Kongresi davasında ilk duruşma!

Son dakika | CHP İstanbul'da kayyum itirazına ret!Son dakika | CHP İstanbul'da kayyum itirazına ret!

DAVA 21 KASIM'A ERTELENDİ

CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline yönelik davanın ilk duruşması görüldü. Dava 21 Kasım’a ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve kayyum heyetine yapılan itirazın Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki itiraz sonucunun beklenmesine karar verdi.

GÜRSEL TEKİN'İN KAYYUMLUĞU DEVAM EDECEK

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Gürsel Tekin’in kayyumluğu devam edeceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Siyaset
Muğla’dan Filistin’e ve Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
Muğla’dan Filistin’e ve Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'da
Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'da