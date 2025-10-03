CHP İstanbul İl Kongresi davasında ilk duruşma!

CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline ilişkin açılan davanın ilk duruşması Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “kongre iptal” davası görüldü.

Davacı Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç davanın kabul edilmesini talep etti. CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve İsmail Emre Telci davanın reddedilmesini istedi.

DAVA 21 KASIM'A ERTELENDİ

CHP İstanbul 38. İl Kongresi’nin iptaline yönelik dava 21 Kasım’a ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve kayyum heyetine yapılan itirazın Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki itiraz sonucunun beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, 2 Eylül’de dosya üzerinden verdiği ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i görevden almış; yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki beş kişiyi kayyum olarak atamıştı. Bu süreçte bazı isimler kayyumluk görevini kabul etmese de CHP Genel Başkanlık Ofisi'ne çevrilen eski İstanbul İl Başkanlığı'nın bir katında 'çalışmalara' başlamıştı.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

CHP delegeleri ise bu süreçte olağanüstü kongre kararı alarak 24 Eylül’de seçime gitmiş ve Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Ancak CHP'nin kayyum kararına yapılan itirazını reddetmiş, 'kayyuma devam' kararı vermişti. Bugünkü duruşmada, kongrenin iptali talebine ilişkin ilk duruşma görülecek.