CHP Kurultaylarının iptali davası il kongresi davasıyla birleşti: Kayyum atayan hakim bakacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali ve Özgür Özel'in tedbiren görevden alınması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atayan 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki il kongresi davasıyla birleşti. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali ve Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin tedbiren görevlerinden alınması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada 18 Eylül'de gerekçeli karar açıklandı.

DOSYA KAYYUM ATAYAN MAHKEMEDE BİRLEŞTİRİLDİ

Mahkeme, Özlem Erkan'ın açtığı davayı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP İstanbul İl Kongresinin iptali istemiyle açılan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tedbiren görevden alınarak yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'in atandığı dava ile birleştirilmesine hükmetti.

GEREKÇELİ KARAR

Mahkeme, gerekçeli kararında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyayı incelediğini belirterek, her iki dosyanın da taraflarının ve dava sebebinin aynı olduğunu belirtti.

Mahkeme ayrıca dava konuları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu, bu nedenle her iki davanın birleştirilmesi ve delillerin birlikte toplanıp değerlendirilmesi açısından yararlı olacağı kanaatine vardığını kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

