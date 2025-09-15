Kurultay davası için olası tüm senaryolar: Tüm gözler duruşmaya çevrildi

Türkiye uzun zamandan beri yarını bekliyor. Gözler yarın saat 10.00’da görülecek Kurultay davasının 4. duruşmasında olacak. Davanın seyri ve alınacak karar, hem CHP hem de siyasetin genel gündemi açısından hayli kritik önem taşıyor.

CHP LİDERİ GENEL MERKEZDEN TAKİP EDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları duruşmayı Genel Merkez’den takip edecek.

Mahkemeden olası bir butlan kararı çıkması halinde, Genel Merkez’de parti nöbeti başlayacak. Nöbetin, 21 Eylül’de yapılması ilan edilen Olağanüstü Kurultay’a kadar sürmesi planlanıyor.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ NE BEKLİYOR/NE İSTİYOR?

Davacılar bu kurultayın iptal edilmesini, mutlak butlan sayılarak CHP Lideri Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılmasını ve yerine eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yönetiminin gelmesini istiyor.

Saat 10:00'da görülecek davaya dair gelişmeler canlı olarak aktarılacaktır...