Kurultay davası için olası tüm senaryolar: Tüm gözler duruşmaya çevrildi

Kurultay davası için olası tüm senaryolar: Tüm gözler duruşmaya çevrildi
Yayınlanma:
Türkiye'nin gözünün kulağının kesildiği dava bugün saat 10.00'da görülecek. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na karşı açılan davada genel merkezin beklentisi ne, Kılıçdaroğlu cephesiinin beklentisi ne? İşte mahkemeden çıkacak olası kararlar...

Türkiye uzun zamandan beri yarını bekliyor. Gözler yarın saat 10.00’da görülecek Kurultay davasının 4. duruşmasında olacak. Davanın seyri ve alınacak karar, hem CHP hem de siyasetin genel gündemi açısından hayli kritik önem taşıyor.

CHP LİDERİ GENEL MERKEZDEN TAKİP EDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları duruşmayı Genel Merkez’den takip edecek.
Mahkemeden olası bir butlan kararı çıkması halinde, Genel Merkez’de parti nöbeti başlayacak. Nöbetin, 21 Eylül’de yapılması ilan edilen Olağanüstü Kurultay’a kadar sürmesi planlanıyor.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ NE BEKLİYOR/NE İSTİYOR?

Davacılar bu kurultayın iptal edilmesini, mutlak butlan sayılarak CHP Lideri Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılmasını ve yerine eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yönetiminin gelmesini istiyor.

Saat 10:00'da görülecek davaya dair gelişmeler canlı olarak aktarılacaktır...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
AKP’ye katılan Güzel’i eleştirdi: CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanına gözaltı
AKP’ye katılan Güzel’i eleştirdi: CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanına gözaltı
Öğleden sonra yağmur yağacak uyarısı yapıldı
Öğleden sonra yağmur yağacak uyarısı yapıldı
Cem Küçük bile usandı: Kurultay davası bitmeli
Cem Küçük bile usandı: Kurultay davası bitmeli