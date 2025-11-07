Son dakika | CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı
İBB 'nin "İstanbul Senin" uygulamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.
İstanbul Senin uygulamasının bir alt platformu İstanbul Hanem uygulaması üzerinden kişisel verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın gözaltına alındığını bildirmişti.
ORHAN GAZİ ERDOĞAN TUTUKLANDI
Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Erdoğan tutuklandı.
