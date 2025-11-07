Son dakika | CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı

Son dakika | CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İBB 'nin "İstanbul Senin" uygulamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.

İstanbul Senin uygulamasının bir alt platformu İstanbul Hanem uygulaması üzerinden kişisel verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

'Hüseyin Gün' sorusuna çarpıcı cevap: "Necati Özkan sülük gibi yapıştığını söyledi"'Hüseyin Gün' sorusuna çarpıcı cevap: "Necati Özkan sülük gibi yapıştığını söyledi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın gözaltına alındığını bildirmişti.

stanbul-senin-uygulamasi.webp

ORHAN GAZİ ERDOĞAN TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Erdoğan tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Siyaset
Erdoğan kutlamalar için Azerbaycan'a gidecek
Erdoğan kutlamalar için Azerbaycan'a gidecek
CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu
CHP'den HSK'ya Akın Gürlek başvurusu