Bayrampaşa'da 'başkanvekili seçimi' tarihi belli oldu

Beykoz Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı Hasan Mutlu salı günü tutuklandı.

Tutuklu Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Belediye meclisinin başkan vekili seçmek için ne zaman toplanacağı ise belli oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisi Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanacak.

Valilik konuya dair şu açıklamayı yaptı: