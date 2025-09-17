Bayrampaşa'da 'başkanvekili seçimi' tarihi belli oldu

Bayrampaşa'da 'başkanvekili seçimi' tarihi belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Belediyede başkanvekili seçimi için ise tarih belli oldu.

Beykoz Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı Hasan Mutlu salı günü tutuklandı.

Tutuklu Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Belediye meclisinin başkan vekili seçmek için ne zaman toplanacağı ise belli oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisi Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanacak.

Valilik konuya dair şu açıklamayı yaptı:

  • "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında rüşvet alma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır.
  • Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

