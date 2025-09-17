Görevden uzaklaştırılmıştı! Hasan Mutlu'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Son olarak Bayrampaşa Belediye'sine yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 45 kişi gözaltına alındı. Dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 kişiden aralarında Hasan Mutlu'nun da olduğu 26 kişi tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUTLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HASAN MUTLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Hasan Mutlu, görevden uzaklaştırılma kararının ardından bir açıklama yaptı. Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir. Takdir Bayrampaşalı komşularımızın ve Türk milletinindir" ifadelerini kullandı.