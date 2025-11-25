Son Dakika | Bahçeli'den İmralı Adası ziyareti hakkında ilk açıklama! "Yeter ki terör bitsin sonumuz da darağacı olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda İmralı Adası'na gidiş ile alakalı ilk açıklamasını yaptı.

Bahçeli, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihsel birlik ve beraberliğine vurgu yaparak giriş yaptı. Bahçeli şunları ifade etti:

“Çanakkale'den tutun da milli mücadeleye varıncaya kadar neyi kazanmışsak neyi başarmışsak hangi zaferlere imza atmışsak milli birlik ve kardeşliğimizin muazzez iradesiyle olmadı mı? Üzerimizde oynanan oyunlara, aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen al bayrağımızı yükseltmedik mi?”

Terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulayan Bahçeli, İmralı Süreci'ne karşı çıkanlara ağır suçlamalarda bulundu. Bahçeli şunları ifade etti:

"İstiyorlar ki birbirimize küselim ve birbirimizden kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlarda taşıyalım. Diyorlar ki analarımız ağlasın. Nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Diyorlar ki eşkıya dağlarımızda gezsin. Fidan gibi kınalı kuzularımız toprağın kara koynuna girsin.

Bölücülüğün kaynağı kuruyor, bundan korkuyorlar. Terörün bitişi ile eş zamanlı olarak barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından da aşırı derecede rahatsızlık duyuyorlar.

Türk ile Kürdü düşman etmek üzerine kurulmuş, bir buçuk asırlık emperyalist komplo yerle yeksan ediliyor. Bundan dolayı uyuşmuş vicdanlarıyla son kozlarını oynuyorlar.

Tarih boyunca yurduna alçaklara uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden bütün şehitlerimizle övünüyoruz. Hiç kimse şehitlerimiz üzerinden istismar parantezi açmaya kalkışmasın. Türk milletinin bağımsız ve onurlu yaşaması için bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş kahramanlarımıza da minnet duyuyoruz.

"DEVLETİN TAVİZSİZ KARARI"

Bahçeli, İmralı Süreci'nin 'devletin tavizsiz kararı' olduğunu söyledi. Bahçeli, süreci sabote etmeye çalışanlar olduğunu ve bunun da 'ülkeye suikast' olduğunu dile getirdi:

"Hiç kimse minnet duygumuzla boy ölçüşmeye yeltenmesin. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır.

Bu karar ve kararlılığı sekteye uğratmaya, sabote etmeye hiçbir hayasız hamakat ve hamaset siyasetçisinin takati yetmeyecektir. Merhum hocamız Profesör Doktor Ahmet Süheyl Ünver diyor ki: Bu beni alakadar etmez dediğiniz gün bu ülkeye en büyük suikasti yapmış olursunuz.

Aksini vatanı ve millete hizmet sayarım. Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez diyenlerin alayı birden suikastçidir."

"YETER Kİ TERÖR BİTSİN VARSIN SONUMUZ DARAĞACI OLSUN"

Bahçeli, "Bu büyük millete karşı bu suçu işleyenler gün gelecek adalet huzurunda vallahi de billahi de hesap verecektir" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na da yanıt verdi.

"Yeter ki terör bitsin, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun" diyen Bahçeli şunları ifade etti:

"Neymiş? Bizi yargılayacaklarmış. Neymiş? Bizden hesap soracaklarmış. Neymiş? Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz . Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız.

Bakınız şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sukünet bulsun, yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.

Bu korkuyu korkutalı çok oldu. Bizim tahta korkuluklara eyvallah ettiğimiz de hiç duyulmadı, hiç görülmedi. Kurt izine karışmış çakal izinin sahte meydan okumalarına aldırış etseydik ya ülkümüzden ya da ülkemizden çoktan şüpheye düşerdik.

Kurdun takip edeceği yine kurttur. Kimin kemik peşinde koşacağının cevabını verecek olanlar da bellidir. Şüphe istisna, güven asıldır. Bizim tarafımız asil Türk milletinin yeridir."

"EN CİDDİ MUHATAPLARDAN BİRİ İMRALI'DIR"

Bahçeli, İmralı Süreci'nin en ciddi muhataplarından birisinin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan olduğunu ifade etti. Bahçeli, İmralı Adası'na ziyarete ilişkin şunları ifade etti:

"Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonunun geçtiğimiz cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve Dem Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir."

"FETİ YILDIZ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bahçeli, İmralı Adası'nda Öcalan ile görüşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a, "Bu vesileyle Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum" sözleri ile teşekkür etti.

Bahçeli, CHP'nin İmralı Adası'na giden heyete üye vermemesi hakkında da ilk kez konuştu. Bahçeli, şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarfı nazar etmişler. Varsın etsinler. Hiç sorun değil. Ondan bundan medet umarak terörsüz Türkiye hedefini takip etmiş olsaydık, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık, böylesi ağır bir sorunu bırakınız konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayamazdık.

Korkaklar yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz. Hayatın yönünü değiştirme iradesini taşıyan zamanın ve zeminin müşahidi Milliyetçi Ülkücü hareketiz.

Cesarete zafere kararsızlık tehlikeye, korkaklık felakete götürür. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. Tarihe, ecdada, şehitlere ve bayrağa sahip çıkmak, ortak geleceği kucaklamak, milli değerler etrafında birleşmek, Türkiye'nin onurunu muhafaza etmek, milli birliği, milli kimliği ve milli devleti korumak 1000 yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak amacıyla terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar müdafasındayız. Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan, ilkesi, iradesi ve heyecanı olmayan yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayan, yolsuzluk, hırsızlık ve soygun çamuruna batmış sorunlara başka başkentlerden bakan başarısız, kötü niyetli, şaibeli bir muhalefet zihniyetinin ne yaptığına, ne söylediğine bakmıyoruz."

"TAVİZ VERİRSEK KANIMIZ KURUSUN"

Bahçeli, sürece ilişkin medyada ve araştırma şirketlerinin araştırmaları hakkındaki analizlere çok sert tepki gösterdi. Bahçeli şunları ifade etti:

"Kalemi kiralanmış sözde yazarlara, üniversite zemininini kullanmaya çalışan fırsatçı mirlara, siparişle sonuç çıkartan araştırma şirketlerine güdümlü rapor üreten sözde düşünce kuruluşlarına ecdadımıza hakaret eden kabile oğlu sahte aydınlara menfaat bağıyla göbeklerinden bağlanmış medya kanallarına, sözde sivil toplum işbirlikçilerine ekranlarda, manşetlerde, sütunlarda, kürsülerde boy gösteren bu şer cephesinin ortak paydasında kim varsa alayı birden teslim olursak, taviz verirsek diyorum ki kanımız kurusun. Biz köklere, kökenlere bakmayız.

Biz inançlara, mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz, parçalamayız, dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Millete hürmet var mı ona bakarız. Vatana sadakat var mı ona bakarız. Bizim çağrımız Yesevi'nin, dedem Korkut'un, Hacı Bektaş'ın tarihten gelen çağrısıdır. Bizim çağrımız Kürşat'ın, Ulubatlı'nın, Sütçü İmam'ın, Kara Fatma'nın maziden ulaşan çağrısıdır."

"GEÇMİŞTE YAŞANAN HER ŞEY GERİDE KALMIŞTIR"

Bahçeli, İmralı Süreci'nin başlaması ile 'Geçmişte yaşanan her şey geride kalmıştır" diyerek şunları ifade etti:

"Bizim çağrımız zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren hükümran olacak Türk milletinin çağrısıdır. Nihayet bizim çağrımız Türkiye'nin kurtuluş çağrısıdır. Geçmişte yaşanan her şey geride kalmıştır. Hayat devam etmekte ve ileriye doğru hızla ilerlemektedir.

Hayat devam etmekte ve ileriye doğru hızla ilerlemektedir. Bu nedenle geriye takılıp kalmak bizleri ileriye götürmeyecektir. Ancak bu kusurlarımızı ve yanlışlarımızı örtmek demek de değildir. Ne var ki hedeflerimiz geriye doğru değil ileriye doğrudur. Gelecekte neler yapabileceğimizin arayışları şimdi önümüzdedir. Mücadelemiz milletimizi esas alan büyük bir birlik, birleşme mücadelesi vermektedir. Vatanımızı temel alan büyük bir kucaklaşma ve kaynaşma mücadelesi vermektedir.

Bu kapsamda gün her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışma günüdür. Elbette gündelik yaşayış ve yaklaşımlarımızla bir elin parmakları gibi ayrı ayrı düşüncelerimiz olabilir. Ancak eğer konu ülkemizin ha ali çıkarıysa bir yumruk gibi sıkılı olmaktan başka bir seçenek tanımayız. Eğer mevzu bahis olan Türkiye ise gayriyi bir kenara bırakıp birleşmek zorundayız.

Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz. istismarcılara itibar etmeyeceğiz. Tahrik ve tertiplere ihtimam göstermeyeceğiz. Birlik olup kucaklaşacağız. Kürt ve Türk olarak tek bir ses, tek bir nefes olacağız.

Türkiye'mizi ve Aziz milletimizi çağların ötesine taşıyabilmemizin başka bir yolu ve yöntemi olmadığını aklımızdan çıkarmayacağız. Hepimiz bunu başaracak azim ve inanca sahibiz. Gün kısır tartışmaların günü değildir.

Gün birleşme, bütünleşme, saflarımızı sıklaştırma günüdür. Hakikati arayan, hakkın peşinden giden hiç kimse gürültüye kulak asmaz, yalan ve dedikoduya itibar etmez. "

Bahçeli, Suriye'deki gelişmelere ve küresel aktörlerin rolüne de değindi. Bahçeli, ardından Türk ve Kürt'ün kardeş olduğunu belirterek şöyle konuştu: