İmralı Heyeti'nin görüşme trafiğine yılbaşı rötarı! Erdoğan randevusu için tarih verildi

DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde yürüttüğü siyasi temas trafiği yılbaşı nedeniyle kısa bir araya girdi. Parti yetkilileri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan randevu talebini yılbaşından sonra ileteceklerini açıkladı.

DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan Faik Özgür Erol yer alıyor.

Heyet, 12 Aralık’ta siyasi parti ziyaretlerine başladı. Aynı gün içinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşen heyet, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Görüşmeler 20 Aralık’ta AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 22 Aralık’ta ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sürdü.

Geçtiğimiz salı günü ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmeler yapıldı. Bu temaslarda, sürece dair yasal ve hukuki adımlar ele alındı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜP İMRALI'YA GİDECEKLER

Habetürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Erdoğan’dan randevu talebi yeni yılda iletilecek. Erdoğan’ın kabul etmesi hâlinde DEM heyetinin İmralı’ya giderek terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile yeniden görüşmesi bekleniyor.