AKP seçmeni hakkında şoke eden veri! Öcalan kararından haberleri yokmuş
Araştırmacı Ertan Aksoy, iktidarın medya üzerindeki mutlak hakimiyetini gözler önüne seren çarpıcı bir araştırma sonucunu paylaştı. Aksoy, AKP seçmeninin neredeyse yarısının, Türkiye'nin en çok konuşulan siyasi başlıklarından biri olan "Öcalan görüşmesinden" haberdar olmadığını açıkladı.

Türkiye'de ekonomik kriz ve asgari ücret tartışmaları sürerken, iktidarın gündemi belirleme gücü ve medya üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir analiz dikkat çekti. Tele2'de katıldığı programda konuşan Araştırmacı Ertan Aksoy, AKP iktidarının "gündem domine etme" becerisinin toplumsal algıyı nasıl şekillendirdiğini sayısal verilerle ortaya koydu.

"CHP'NİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİNE BÜYÜK DESTEK VAR AMA..."

Sözlerine asgari ücret tartışmalarıyla başlayan Aksoy, CHP'nin 30 bin TL'lik asgari ücret vaadinin toplumun yüzde 76'sı tarafından desteklendiğini belirtti. Ancak bu talebin, iktidarın gündem değiştirme stratejileri nedeniyle yeterince konuşulmadığını ve bu durumun asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak daha düşük belirlenmesine zemin hazırladığını ifade etti.

"AKP'YE OY VEREN SEÇMENİN YÜZDE 45'İ ÖCALAN'IN ZİYARET EDİLDİĞİNİ BİLMİYOR"

Aksoy, iktidarın medya gücünü ve kendi tabanı üzerindeki etkisini anlatmak için MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan "Öcalan" tartışmalarını örnek gösterdi. Yapılan araştırmalarda AKP tabanının büyük bir bölümünün, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerden ve ziyaretlerden habersiz olduğu ortaya çıktı.

Ertan Aksoy konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan'ın ziyaret edilmesi konusunu hükümet o kadar iyi domine edebildi ki; kendi tabanında bile, AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 45'i Öcalan'ın ziyaret edildiğini bilmiyor. Bu ne demek? Medya hakimiyeti ve onun üzerinden taban hakimiyeti konusunda inanılmaz boyutta güçlü bir yapı var karşımızda demek."

