Son Dakika | Süreç komisyonu iki ay daha çalışacak

İmralı süreci kapsamında TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 20. toplantısını tamamladı.

Toplantıda, komisyonun 31 Aralık’ta dolacak olan çalışma süresinin uzatılması konuşuldu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan komisyon, nihai raporunu tamamlayabilmek için ilave süre ihtiyacını oyladı.

Son Dakika | Süreç komisyonunda kritik toplantı! Kurtulmuş: Son eşiğe gelindi

Komisyon oy birliğiyle 2 ay daha çalışma kararı aldı.

TBMM tarafından komisyonun kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanmıştır. Toplantının açılışında, TBMM Başkanımız, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını belirtmiş, dost ve kardeş Libya halkına TBMM ve Türk milleti adına başsağlığı dileğinde bulunmuştur.

5 Ağustos'ta başlayan komisyon çalışmaları süresince büyük bir demokratik olgunluğun sergilendiğini, son derece verimli ve faydalı çalışmaların ortaya konulduğunu belirten TBMM Başkanımız Kurtulmuş, 19 toplantıda 58 oturumun gerçekleştirildiğini ve 86 saat çalışma yapıldığını, 135 kişi dinlenerek 4 bin 139 sayfa tutanak tutulduğunu kaydetmiştir. Komisyonun, çalışmalarındaki son eşiğe geldiğini, siyasi partilerin tamamının raporlarını Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade eden TBMM Başkanımız, nihai raporun hazırlanmasında farklı fikirleri daha da yakınlaştırabilmek için partiler arası temaslarının artırılmasının yararlı olacağını vurgulamıştır.

TBMM Başkanımız, ayrıca nihai raporun tamamlanabilmesi için ilave bir süreye ihtiyaç olacağını da belirtmiştir. Toplantıda, Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Dr. Murat Sevencan tarafından Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar kapsamında 'Tutanak İçerik Analiz Rapor Özeti' başlıklı sunum gerçekleştirilmiş, bu sunum üzerine de müzakereler yapılmıştır. Ayrıca toplantıda, üyeler tarafından, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile hazırlanacak nihai komisyon raporuna ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantının son bölümünde, Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları’nın 11’inci maddesi uyarınca Komisyonun görev süresinin 31 Aralık 2025 tarihinden geçerli olmak üzere iki ay uzatılması oy birliğiyle kabul edilmiştir."