Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a süreç çıkışı: "Madem bu bir devlet projesi... Atsın imzayı salabiliyorsa salsın Öcalan'ı!"

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemde yer alan başlıklara dair sert açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya çağırmasıyla başlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "devlet projesi" olarak nitelendirdiği İmralı süreci başta olmak üzere çok sayıda gündem maddesini değerlendiren Müsavat Dervişoğlu, Erdoğan'ın süreçteki tavrının belirsizliğini eleştirdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A SÜREÇ ÇIKIŞI

Hukuki düzenlemelerle ikinci aşamasına geçildiği açıklanan İmralı sürecinde atılan ve atılacak adımların yarattığı soru işaretlerini partisinin grup toplantısında da gündeme getiren Müsavat Dervişoğlu, ikitdarın tavrının ne olacağını sordu.

PKK üyelerin affına ilişkin tartışmaları hatırlatan Dervişoğlu, Erdoğan'ın sorumluluğunu TBMM'ye bırakarak "af yetkisinden kaçtığını" söyledi. Komisyonda yer alan isimleri “Erdoğan elini yıkayıp çıkar, ortada kalırsınız” diyerek uyardıklarını ifade eden Dervişoğlu, Erdoğan'ın 'bazen AKP Genel Başkanı, bazen de Cumhurbaşkanı' olarak hareket ettiğini söyledi.

Demokrasinin iktidar tarafından Öcalan'a indirgemesinin Türkiye açısından felaketle sonuçlanacağını vurgulayan Dervişoğlu, Erdoğan'na çağrıda bulundu.

"MADEM BU BİR DEVLET PROJESİ... ATSIN İMZAYI SALABİLİYORSA SALSIN ÖCALAN'I!"

Dervişoğlu o çağrısında şunları söyledi:

"Madem ki sürecin arkasında olduğunu söylüyor. Madem ki bu bir devlet ve yüzyılın projesi diye iddia ediyor. O halde, yetkisi vardır. TBMM’yi ve Türk milletini hiç uğraştırmasın. 'Atsın imzayı, salabiliyorsa salsın Abdullah Öcalan’ı!' Halep ordaysa, arşın burada."

ASGARİ ÜCRET RAKAMINA DA ÖCALAN'LI TEPKİ GÖSTERDİ

'Abdullah Öcalan’ın şartlarını düzeltmek isteyenler asgari ücretli ile emeklinin şartlarını düzeltmeyi akıllarının ucundan geçirmiyorlar mı?' diye soran Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu sefalet ücretiyle, sadaka bile sayılmayacak, tencereleri kaynatmayacak, evleri aydınlatmayacak, odaları ısıtmayacak bu ücretle Allah rızası için söyleyin bu parayla ayın sonunu getirebilmek mümkün müdür soruyorum size.

Sizin gördüğünüzü bu ülkeyi yönetenler görmüyor mu?

Abdullah Öcalan’ın şartlarını düzeltmek isteyenler asgari ücretli ile emeklinin şartlarını düzeltmeyi akıllarının ucundan geçirmiyorlar mı soruyorum size."