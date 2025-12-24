Son Dakika | Süreç komisyonunda kritik toplantı! Kurtulmuş: Son eşiğe gelindi

20'inci kez toplanan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şunları ifade etti:

Değerli arkadaşlar komisyonumuz 20'nci toplantısını gerçekleştiriyor. 5 Ağustos'ta başladığımız bu toplantıda toplantılar sırasında fevkalade önemli tarihi bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Komisyonumuz eee sadece ele aldığı konunun önemi ve ağırlığı dolayısıyla değil aynı zamanda da demokratik müzakere usullerini en güçlü şekilde ortaya koyması bakımından da tarihi bir görev icra etmiştir, icra etmektedir. Bu süre içerisinde büyük bir demokratik olgunlukla herkesin fikrini açık bir şekilde ifade ettiği ve konuşulan bütün sözlerin burada kamuoyuna açık bir şekilde cereyan ettiği ve bunların hepsinin de tutanak altına alındığı son derece verimli, yararlı, faydalı bir komisyon çalışması gerçekleşmiştir.

Bu çerçevede 19 şimdiye kadarki 19 toplantıda 58 oturum gerçekleşmiş, 86 saatlik bir görüşme takvimi ortaya konulmuş ve toplamda da 135 kişi dinlenerek 4.139 sayfa tutanak tutulmuştur. Bunları şunun için ifade ediyorum. Hem dinlenenlerin Türkiye'nin çok geniş kesimlerini kapsayan, hemen hemen toplumun bütün kesimlerini kapsayan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kanaat önderleri olması hem de bütün bunlarla ilgili ortaya konulan fikirlerin hepsinin kayı altına alınarak Türkiye siyasi tarihine önemli bir dokümanın kazandırılmış olduğunu ifade etmek isterim. Bu süre içerisinde kritik eşikleri komisyonun çalışmaları bakımından kritik eşikleri fevkalade büyük hassasiyetle ve gerçekten iyi özverili çalışmalarla aştık, geride bıraktık. Şimdi komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir. O da ortak bir rapor yazılması ve bu raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na e verilerek buradaki tekliflerin yasalaşması ve diğer tekliflerin yerine getirilmesi ile ilgili sürece öncülük etmek.

Bu çerçevede siyasi partilerimiz rapor hazırlama sürecinde burada komisyonda temsil edilen siyasi partilerimizin tamamı raporlarını başkanlığımıza sunmuş ve fevkalade kendileri açısından önemli gördükleri konuları açık bir şekilde raporlarında ifade ederek bir siyasi tutum belgesi, partilerimizin her birisi için ayrı bir siyasi tutum belgesi olarak raporlar meclis başkanlığına intikal edilmiştir. Bildiğiniz gibi bu raporların bize intikal etmesiyle tamamlanmasıyla birlikte de geçen hafta itibariyle meclisimizin sitesinden bütün bu raporlar kamuoyuna açılmıştır. Şimdi kamuoyunda partilerimizin hazırladığı bu raporlar üzerinde tartışmalar devam ediyor, devam edecektir.

Ancak bu raporlardan esas muradımız ortaklaşa bir raporun, her partinin kendi tutum belgesi, siyasi tutum belgesi olarak ortaya koyduğu rapor var olmakla birlikte herkesin, gönlümüz arzu eder ki hatta muhalefet şerhi düşmeksizin kabul edebileceği ortak bir raporun hazırlanması süreci de önümüzde duruyor. Bu sürecin de ümit ederim ki başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte çok önemli hayati bir eşik daha aşılmış olacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte partilerimizin karşı farklı fikirlerini daha yakınlaştırabilmek için temaslarının artırılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Böylece ortak bir noktaya ulaşmak daha kolay olacaktır.

Ayrıca bu komisyon çalışmalarımızın ortaya koyduğu bu demokratik nezaket, usul ve üslup bakımından ortaya konulan büyük olgunluk ve nezaketin de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına da örnek olmasını temenni ediyorum. Ve inşallah kısa bir süre içerisinde nihai raporumuzu da bitirerek burada hep beraber üzerinde ortaklaştığımız metni Türkiye kamuoyuyla paylaşmak mümkün olur. Ancak bu surede raporun, nihai raporun tamamlanabilmesi için öyle görünüyor ki arkadaşlarımızla, parti temsilcilerimizle yaptığımız istişarelerde de ortaya çıktı. İlave bir süreye ihtiyaç olacak. Onun için değerli hocalarımızın sunumunu dinledikten sonra ilave bir süre ile ilgili komisyonumuzun kararını almak için görüşlerinize, reylerinize başvuracağız.

Şimdi bu toplantıda bize değerli arkadaşlar çok sayıda insan geldi burada konuştu. 135 kişi ve gerçekten uzun saatler süren görüşlerini paylaştılar. Burada bu görüşmelerde tutanak analizlerinin yapılması yani en çok hangi konular üzerinde konul konuşuldu. Burada fikirlerini ifade eden farklı siyasi kanaat ve görüşlere sahip olan katılımcıların komisyonumuza da verdikleri bilgilerde kendilerince önemli gördüğü hususlar nelerdir?