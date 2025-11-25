Son Dakika | Bahçeli'den AKP'ye mülakat resti! "Elenen öğretmenlere hak iadesi tanınmalı"

Yayınlanma:
Son dakika.... MHP Lideri Bahçeli, AKP iktidarının öğretmenlere getirdiği mülakat sistemine karşı çıktı. Mülakatlarda elenenlere hak iadesi istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, eğitim politikaları ve öğretmen atamaları konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Bahçeli, ittifak ortağı AKP'nin öğretmen alımlarındaki mülakat uygulamasına rest çekti. Genel seçimde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, mülakatı kaldıracağına söz vermişti. Ama seçildikten sonra da uygulama devam etti.

Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile öğretmenlerin haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Ümidim tek bir atanamayan öğretmen kalmamasıdır" dedi.

İTTİFAK ORTAĞINA MÜLAKAT ÇAĞRISI

Bahçeli, öğretmen atamalarındaki kontenjan sıkıntısına dikkat çekerek mülakat mağduriyetinin giderilmesini istedi. Bahçeli şunları ifade etti:

  • "İlk 20.000'e giren, ve atanmayan, hak kazanan, ne var ki mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası, 2024 KPSS yüksek başarı gösterip dereceye giren, ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması, 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10.000 kadro ihdas edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının arttırılması, ayrıca 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır."

Son Dakika | Bahçeli'den İmralı Adası ziyareti hakkında ilk açıklama! "Yeter ki terör bitsin sonumuz da darağacı olsun"Son Dakika | Bahçeli'den İmralı Adası ziyareti hakkında ilk açıklama! "Yeter ki terör bitsin sonumuz da darağacı olsun"

Türkiye’deki öğrenci sayısının büyüklüğünü vurgulayan Bahçeli, "Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde yaklaşık 19 milyona yakın öğrencimiz bulunmakta" dedi.

Bahçeli, üniversitelerdeki öğrenci sayısını da hatırlatarak şöyle konuştu:

  • "Bunun yanı sıra 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 800.000 gencimiz öğrenim görmektedir. Bu çarpıcı gerçekten anlaşılacağı üzere, Türkiye'nin sahip olduğu öğrenci kapasitesi pek çok ülkenin toplam nüfusundan daha fazladır"

Bu büyüklüğün doğru politikalarla yönlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bu bizim aynı zamanda doğru alanlara, doğru vasıtalarla milli ve manevi temelde temerküz edecek sağlam ve sağlıklı politikalarla yönlendirilmeyi bekleyen muazzam bir potansiyele işaret etmektedir" dedi.

YUSUF TEKİN'E AÇIK DESTEK VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e desteğini de açıklayan Bahçeli, "Gördüğümüz kadarıyla şu anda görevini başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakanımız ve bakanlık personeli fedakarlıklarla çalışmalarına devam etmektedir ve desteğimiz tamdır" dedi.

2024-2025 eğitim yılında görev yapan öğretmen sayısına değinerek, "1 milyon 34.564 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Bu eğitim kadromuzun temel meselelerini mutabakatla ele almak, mutlaka ortadan kaldırmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır" diye konuştu.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Siyaset
CHP'li Çiftçi: Başsavcının verdiği röportaj bütün tespitleri doğruluyor
CHP'li Çiftçi: Başsavcının verdiği röportaj bütün tespitleri doğruluyor
CHP'li Akdoğan'dan bomba Melih Gökçek iddiası! Mansur Yavaş'a soruşturmada parmağı mı var?
CHP'li Akdoğan'dan bomba Melih Gökçek iddiası! Mansur Yavaş'a soruşturmada parmağı mı var?
Son dakika | İBB iddianamesi kabul edildi
Son dakika | İBB iddianamesi kabul edildi