Son Dakika | Bahçeli'den AKP'ye mülakat resti! "Elenen öğretmenlere hak iadesi tanınmalı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, eğitim politikaları ve öğretmen atamaları konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Bahçeli, ittifak ortağı AKP'nin öğretmen alımlarındaki mülakat uygulamasına rest çekti. Genel seçimde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, mülakatı kaldıracağına söz vermişti. Ama seçildikten sonra da uygulama devam etti.

Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile öğretmenlerin haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Ümidim tek bir atanamayan öğretmen kalmamasıdır" dedi.

İTTİFAK ORTAĞINA MÜLAKAT ÇAĞRISI

Bahçeli, öğretmen atamalarındaki kontenjan sıkıntısına dikkat çekerek mülakat mağduriyetinin giderilmesini istedi. Bahçeli şunları ifade etti:

"İlk 20.000'e giren, ve atanmayan, hak kazanan, ne var ki mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası, 2024 KPSS yüksek başarı gösterip dereceye giren, ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması, 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10.000 kadro ihdas edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının arttırılması, ayrıca 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır."

Türkiye’deki öğrenci sayısının büyüklüğünü vurgulayan Bahçeli, "Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde yaklaşık 19 milyona yakın öğrencimiz bulunmakta" dedi.

Bahçeli, üniversitelerdeki öğrenci sayısını da hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 800.000 gencimiz öğrenim görmektedir. Bu çarpıcı gerçekten anlaşılacağı üzere, Türkiye'nin sahip olduğu öğrenci kapasitesi pek çok ülkenin toplam nüfusundan daha fazladır"

Bu büyüklüğün doğru politikalarla yönlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bu bizim aynı zamanda doğru alanlara, doğru vasıtalarla milli ve manevi temelde temerküz edecek sağlam ve sağlıklı politikalarla yönlendirilmeyi bekleyen muazzam bir potansiyele işaret etmektedir" dedi.

YUSUF TEKİN'E AÇIK DESTEK VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e desteğini de açıklayan Bahçeli, "Gördüğümüz kadarıyla şu anda görevini başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakanımız ve bakanlık personeli fedakarlıklarla çalışmalarına devam etmektedir ve desteğimiz tamdır" dedi.

2024-2025 eğitim yılında görev yapan öğretmen sayısına değinerek, "1 milyon 34.564 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Bu eğitim kadromuzun temel meselelerini mutabakatla ele almak, mutlaka ortadan kaldırmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır" diye konuştu.





