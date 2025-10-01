Son Dakika | Ankara'daki su krizinin perde arkası! Mansur Yavaş tüm gerçekleri anlattı

Ankara'da dün büyük bir su kesintisi yaşandı. Başkentin merkez mahalleri de dahil olmak üzere geniş çaplı kesinti bugün sona ermesi bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı su kesintileri hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bilgi verdi.

Kuraklık nedeniyle su kaynaklarında ciddi azalma yaşandığını vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

“Sevgili Ankaralılar, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizin de her yerinde bildiğiniz gibi kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor. Biz bu yaşanan kuraklıktan dolayı Ankara halkına su kesintisi yapmamak için bütün tedbirlerimizi aldık. Bütün çalışmalarımızı buna göre düzenlemiş bulunuyoruz. Gerek kademeli tarife ile yaptığımız tasarruf miktarı, gerekse kuyulardan aldığımız suyla şimdiye kadar Ankara halkına su kesintisi yapmadık. Ancak geçen yıl ilk 9 ayda barajlara gelen su miktarı 233 milyon metreküp iken bu yıl sadece 121 milyon metreküp geldi.”

GEREDE PROJESİ'NDEN SU AKMIYOR

Ankara’nın su ihtiyacını karşılaması için hayata geçirilen Gerede Projesi’nin de kuraklıktan etkilendiğini belirten Yavaş, projenin şu anda işlevsiz olduğunu dile getirdi:

“Biliyorsunuz Ankara’nın su probleminin çözülmesi için Gerede Projesi yapılmıştı. Oralar da bu kuraklıktan etkilendiği için şu anda Gerede Tüneli’nden hiç su gelmiyor. Dolayısıyla Kesikköprü’den gelen suya yüklenmek durumunda kaldık.”

"AYNI ANDA İKİSİ PATLADI"

Kesikköprü hattında kullanılan eski boruların yetersiz kaldığını söyleyen Yavaş, bu nedenle geçici bir kriz yaşandığını açıkladı:

“Kesikköprü’den gelen suyu Sayın Mustafa Tuna döneminde ileri arıtma teknikleriyle arıtıldığı için artık musluktan içilebilir hale getirmiş durumdaydık. Ancak, bu yüklenme nedeniyle Kesikköprü’deki CTP tipi borular zamanında değiştirilmediği için sık sık patlıyor. Aynı anda ikisi birden patladığı için geçici bir şekilde su sıkıntısı yaşıyoruz.”

"ÇELİK BORULAR CANLI YAYINDA DÖŞENİYOR. 5 AY SU VAR"

Tamirat sürecinin canlı yayında takip edildiğini belirten Yavaş, suyun kısa süre içinde tekrar verileceğini ve ardından beş ay yetecek kadar su stoğu olduğunu ifade etti:

“Hemen en kısa zamanda 24 saat canlı yayında da göstermek suretiyle ekiplerimiz çalışmakta ve inşallah en kısa zamanda bu tamirat yapıldığı zaman çelik boru döşeniyor artık, inşallah bir daha başka yerde arıza olmaz. Çelik boru yapılıp bağlandığı takdirde su verilmeye başlanacak ve bundan sonra yaklaşık 5 ay müddetle elimizde su bulunacak.”

Kuraklığın devam etmesi hâlinde yeni tedbirlerin gündeme gelebileceğini söyleyen Yavaş, Ankaralıları suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı:

“Yine yağış olmazsa başka türlü tedbirlere gideceğiz. Şimdiye kadar bu kuraklıktan Ankara halkının etkilenmemesi için bütün tedbirleri aldık. Ancak borunun patlaması bizim elimizde olan bir şey değil. İnşallah bu günler kısa zamanda atlatılacak ve düzenli olarak su vermeye devam edeceğiz. Ama tabii ki aralık ayından sonra da su kesintisinin yapılmamasını istiyorsak hepimiz elimizden gelen tedbiri alıp israf etmeden suyu kullanmaya gayret edeceğiz.”

Konuşmasının sonunda Ankaralılardan anlayış isteyen Yavaş, şunları söyledi: