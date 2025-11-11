Son dakika | Akın Gürlek basın açıklaması yapacak: Saat verildi

Son dakika | Akın Gürlek basın açıklaması yapacak: Saat verildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in saat 14.30'da basın açıklaması yapacağı bildirildi. Gürlek'in İBB iddianamesini duyuracağı iddia edildi. halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, ilk defa bir Cumhuriyet Başsavcısının basın açıklaması yapacağına dikkat çekti.

Kamuoyunda İBB iddianamesi olarak bilenen ve İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturmada bugün flaş bir gelişme yaşanabilir.

Habertürk muhabiri Ceylan Sever, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün saat 14.30'da basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Sever, Gürlek'in aylardır binlerce kişinin sorgulandığı İBB iddianamesini duyuracağını iddia etti.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Siyaset
Yeni Şafak Atatürk'ü hadsiz sözlerle hedef alan köşe yazısını tekrar yayımladı
Yeni Şafak Atatürk'ü hadsiz sözlerle hedef alan köşe yazısını tekrar yayımladı
TBMM'deki 10 Kasım töreninde tepki çeken görüntü: Tanal Anayasa'yı hatırlattı
TBMM'deki 10 Kasım töreninde tepki çeken görüntü: Tanal Anayasa'yı hatırlattı