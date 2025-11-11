Son dakika | Akın Gürlek basın açıklaması yapacak: Saat verildi

Kamuoyunda İBB iddianamesi olarak bilenen ve İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturmada bugün flaş bir gelişme yaşanabilir.

Habertürk muhabiri Ceylan Sever, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün saat 14.30'da basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Sever, Gürlek'in aylardır binlerce kişinin sorgulandığı İBB iddianamesini duyuracağını iddia etti.