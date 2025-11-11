İBB iddianamesinin Yeni Şafak'a sızdırılmasına CHP'den ilk tepki! "Ortada gazetecilik yok yargısız infaz var"

İBB iddianamesinin Yeni Şafak'a sızdırılmasına CHP'den ilk tepki! "Ortada gazetecilik yok yargısız infaz var"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İBB iddianamesinin mahkemeye sunulmadan önce Yeni Şafak'a detaylarının sızdırılmasına CHP'li Mahmut Tanal tepki gösterdi. Tanal tepkisinde, "Soruşturmanın Gizliliği, Hukukun Namusudur." ifadelerini kullandı.

237 günden bu yana beklenen İBB iddianamesi henüz mahkemeye sunulmadan kamuoyuna duyurulmadan Yeni Şafak gazetesine sızdırıldı.

237 gündür beklenen İBB iddianamesinin detayları Yeni Şafak'a sızdırıldı237 gündür beklenen İBB iddianamesinin detayları Yeni Şafak'a sızdırıldı

Söz konusu haberde İBB iddianamesinin 4 bin sayfa olduğu, Ekrem İmamoğlu'nun 1 numara olarak yer aldığı ve CHP İstanbul İl Binasının satın alımında çekilen görüntülerin de yer aldığı ifade edildi. Henüz açıklanmayan iddianamede bu kadar detayın sızdırılmasına haliyle tepki yağdı.

CHP'DEN İLK TEPKİ: SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ, HUKUKUN NAMUSUDUR

CHP'den söz konusu skandal habere ilk tepki Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan geldi. Tanal X hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmanın gizliliğinin hukukun namusu olduğunu vurguladı. Ortada gazeteciliğin değil yargısız bir infazın olduğunu aktaran Tanal, Ceza Muhakemesi ve Anayasa'dan örnekler vererek yapılan hukuksuzluğu belirtti:

  • Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesi açıktır: “Soruşturma evresindeki işlemler gizlidir.” Bu gizlilik, suçluyu değil, adaleti korur.
  • Anayasa’nın 38. maddesi der ki: “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” Basın özgürlüğü; kişilik haklarını, masumiyet karinesini ve adil yargılanma hakkını çiğneme özgürlüğü değildir.

"BU TÜR YAYINLAR SUÇTUR"

Bu türde yapılan yayınların sadece etiklikten uzak olmakla kalmayıp aynı zamanda suç olduğunu ifade eden Tanal sözlerini şu şekilde noktaladı: Adalet; manşetlerde değil, mahkeme salonlarında tecelli eder!

Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

