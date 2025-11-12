Rezidans projesi de iddianamede: Taş Yapı'nın şikayetine Şişli'ye kayyum olan kaymakam soruşturmaya izin vermemiş

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfadan oluşan ve 402 kişinin yer aldığı iddianame İddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurduğu ve bu yapının da lideri olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda İmamoğlu'nun 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

KAYYUM OLAN ŞİŞLİ KAYMAKAMI SORUŞTURMAYA İZİN VERMEMİŞ

Uzun süredir tartışmaların odağında olan ve Şişli'de 72 katlı bir rezidans projesiyle gündeme gelen Taş Yapı İnşaat'ın sahibi Emrullah Turanlı'nın tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkındaki şikayeti de iddianamede yer aldı. İddianameye yansıyan bilgilere göre, Şişli Belediyesi’ni kayyum olarak yöneten Şişli Kaymakamı, Turanlı’nın şikâyetiyle ilgili soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

Turanlı'nın şikayetine ilişkin açıklamalarda bulunan Şahan, hiçbir müteahhit ile bir derdi olmadığını ve Turanlı ile hiç yüz yüze gelmediğini belirtti.

Belediye başkanı olmadan önce iddia edilen konuların hiçbirinde yetkisi bulunmadığını söyleyen Şahan, "Ayrıca bahsetmiş olduğu alan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetki sınırları içerisinde olan bir alandır. Ancak aşırı derecede hukuka aykırı bir durum olması halinde ilçe belediyesi olarak bu tespitleri yapmak zorundaydık. Teknik detaya boğmak istemem. Ancak arsa diye bahsettiği şey belediyenin üzerinde bulunduğu arazidir. Bahsettiği cezayı kesen kişiler encümen üyeleridir. Kendisine zulmettiğini iddia ettiği encümen üyeleriyle ilgili bahsettiği konularda da yakın zamanda soruşturma izni verilmemiştir. Soruşturma izni vermeyen de halihazırda Şişli Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı'dır" dedi.

Taş Yapı’nın sahibi ‘rüşvet’ demişti, gerçek ortaya çıktı: İşte o belgeler

"Bir müteahhidin amacı gelir elde etmek olabilir. Ancak benim belediye başkanı olarak derdim bu şehrin kamu menfaati ve geleceğidir" diyen Şahan, "Ben de başkan

olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüm. Bakanlık ile birçok toplantı yaptık ve bu konuda görüştük. Bu teknik tespitlerimiz projenin yürüyen ruhsata aykırı süreçlere ilişkin tespitler, ecrimisil konusu, bunların hepsi ilçe belediyesi olarak yasanın bize verdiği yetkiye dayanarak yürüttüğümüz bakanlığın ilgili birimlerini uyardığımız ve olması gereken süreçlerdir. Bizim buradaki ana derdimiz bu proje buraya çok fazla, Şişli ve İstanbul trafiğinin kaldıramayacağı bir yük getirecek olması dolayısıyla bu projenin Şişli ve İstanbul için bir felakete sebep olabileceğinden yaptığım tüm görüşmelerde ısrarla bu hususları dile getirdim. Belediye başkanı olarak yaptığım ilk görüşme Mehmet Özhaseki ile. Bizim derdimiz bir şey yapılacaksa da çevre yapılaşmasına uygun bir yapı olmasını istedik" diye konuştu.

"CEZALAR USULSÜZLÜKLERLE İLGİLİ"

Yatay mimari ve yeşil alan vurgusu yapan Şahan, "Ancak Emrullah TuranlI ile hiç bu konularla ilgili yüz yüze görüşmedim. Hakkımda şikayetçi olduğu arsa isteme konusu ise belediyenin üzerinde bulunduğu ve kendisinin teknik olarak terk etmesi gereken (bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde de onlar da bu konuda hem fikirlerdi) Ancak kendisi belediyenin de bu arsadan çıkıp kendisinin bu arsayı inşaat alanı olarak kullanmak istemekteydi. Bahsettiği arsa terk etmek zorunda olduğu bir kamu arazisidir. Belediyenin kendisine kesmiş olduğu cezalar tamamen yapılan usulsüzlüklere ilişkindir. Terk etmek zorunda olduğu arsanın tarafımıza zorla alınması, hatta bu arsanın şahsın üzerine istenmesi gibi bir şey mümkün değildir" ifadelerini kullandı.