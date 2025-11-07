SGK İstanbul'un kalbindeki 33 yıllık parkı satmaktan vazgeçti!

Yayınlanma:
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), gelirlerini artırmak amacıyla Türkiye genelinde çok sayıda taşınmazı satışa çıkarırken, listede İstanbul’un 'kalbindeki' 33 yıllık Muratpaşa Parkı da yer almıştı. Fatih’teki park için 165 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti. Halktv.com.tr'nin konuyu gündeme getirmesinin ardından SGK parkın satışını konu alan ihaleyi iptal etti.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelir elde etmek için satışa çıkardığı taşınmazlar arasında İstanbul’un merkezindeki 33 yıllık Muratpaşa Parkı’nın da yer alması tepkilere neden oldu.

Fatih’te, Vatan Caddesi kenarında ve tarihi Murat Paşa Camii’nin hemen yanında bulunan park için 165 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti.park.jpeg1980’li yıllarda yeşil alan olarak düzenlenen, 1992’de de resmi kayıtlara “park” olarak geçen Muratpaşa Parkı’nın satış listesine girmesi kamuoyunda tepkiye neden oldu. Halktv.com.tr'nin konuyu gündeme getirmesinin ardından SGK parkı satışa çıkardığı ihaleyi iptal etti. ​​​​​​​

sgk.jpeg

​​​​​​​SGK PARKI SATMAKTAN VAZGEÇTİ

Kurum, yayımladığı zeyilnameyle İstanbul Fatih’teki 2101 ada 73 parselde bulunan parkı satış listesinden çıkardığını ve ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. Böylece, İstanbul’un kalbindeki yeşil alanlardan biri satıştan kurtarılmış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

