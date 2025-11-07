SGK İstanbul'un kalbindeki 33 yıllık parkı satmaktan vazgeçti!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelir elde etmek için satışa çıkardığı taşınmazlar arasında İstanbul’un merkezindeki 33 yıllık Muratpaşa Parkı’nın da yer alması tepkilere neden oldu.

Fatih’te, Vatan Caddesi kenarında ve tarihi Murat Paşa Camii’nin hemen yanında bulunan park için 165 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti. 1980’li yıllarda yeşil alan olarak düzenlenen, 1992’de de resmi kayıtlara “park” olarak geçen Muratpaşa Parkı’nın satış listesine girmesi kamuoyunda tepkiye neden oldu. Halktv.com.tr'nin konuyu gündeme getirmesinin ardından SGK parkı satışa çıkardığı ihaleyi iptal etti. ​​​​​​​

SGK İstanbul'un kalbindeki 33 yıllık parkı satışa çıkardı!

​​​​​​​SGK PARKI SATMAKTAN VAZGEÇTİ

Kurum, yayımladığı zeyilnameyle İstanbul Fatih’teki 2101 ada 73 parselde bulunan parkı satış listesinden çıkardığını ve ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. Böylece, İstanbul’un kalbindeki yeşil alanlardan biri satıştan kurtarılmış oldu.