SGK İstanbul'un kalbindeki 33 yıllık parkı satışa çıkardı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelirlerini artırmak amacıyla satışa çıkardığı taşınmazlar arasında, İstanbul’un kalbindeki 33 yıllık bir park da yer aldı.

Türkiye'nin birçok ilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından satışa çıkarılan 200 adet parselin listesinde, İstanbul Fatih’teki “Muratpaşa Parkı” da bulunuyor. Park için 165 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın SGK’yı “fazlaya geçirme” hedefi, geçtiğimiz cumartesi günü yayımlanan satış ilanıyla somut bir hale geldi. İlana göre SGK, Türkiye genelindeki 200 taşınmazı açık artırma usulüyle satışa çıkaracak. Arsalar için belirlenen toplam muhammen bedel 8 milyar 411 milyon 733 bin 324 TL. Açık artırma yöntemiyle satışların, bu bedellerin çok daha üstüne çıkması bekleniyor.

Bakan Işıkhan, satış ilanından iki gün önce yaptığı açıklamada, “SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranı büyük bir iyileşme göstermiştir. Kurum, tarihinde hiç olmadığı kadar dengeli, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmıştır. Mevcut seyir bu şekilde devam ederse inşallah 2028 yılında Sosyal Güvenlik Kurumumuz fazlaya geçecektir” dedi.

EN PAHALI ARSA İSTANBUL’DA

SGK’nın satış listesinde yer alan en pahalı arsa İstanbul Kağıthane’de bulunuyor. 4 bin 835 metrekarelik arsa için 565 milyon 695 bin TL muhammen bedel belirlendi. Arsa, imar planlarında “sağlık tesisi alanı” olarak yer alıyor.

İkinci sırada ise İzmir Çeşme’deki 13 bin 382 metrekarelik “turizm tesis alanı” geliyor. Bu arsa için 420 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Üçüncü sırada Çorum Merkez’deki 20 bin 941 metrekarelik arsa bulunuyor. Bu taşınmazın muhammen bedeli 303 milyon 653 bin TL. Dördüncü sırada ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki 12 bin 503 metrekarelik “merkezi iş alanı” yer alıyor; bedeli 221 milyon 150 bin TL.

İSTANBUL'DA 33 YILLIK PARK DA SATIŞ LİSTESİNDE

SGK’nın satış listesinde yer alan İstanbul’un kalbindeki Muratpaşa Parkı dikkat çekiyor. Vatan Caddesi kenarında, tarihi Murat Paşa Camisi’nin bitişiğinde yer alan park, 1980’li yıllarda yeşil alan olarak düzenlendi. 1992’de yapılan peyzaj çalışmasıyla da kayıtlara “park” olarak geçti.

Toplam 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki alanın 2 bin 372 metrekarelik kısmı SGK mülkiyetinde bulunuyor. 2014 yılına ait Sayıştay Raporu’nda, söz konusu arsa “Zübeyde Hanım Parkı” olarak geçerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya ecrimisil ödemesinin yanlışlığına dikkat çekilmişti.

SGK’nın 165 milyon TL muhammen bedelle satış listesine koyduğu Muratpaşa (Zübeyde Hanım) Parkı, 33 yıldır özellikle yurttaşların dinlenme alanı.