Şehidin cenazesinde tepki çeken görüntü: Ne gülüyorsunuz?

Yayınlanma:
Muğla’nın Milas ilçesinde şehit Emrah Kuran için düzenlenen cenazede, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile eski AKP’li aday Aydın Ayaydın’ın gülüşerek sohbet etmesi tepki çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Emrah Kuran, memleketi Muğla’nın Milas ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kuran, dün düzenlenen törenle Milas’ta toprağa verildi. Törene protokol üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

GÜLEREK SOHBET ETTİLER

Cenaze sırasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile geçmiş dönem AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın, şehidin naaşı başında gülüşerek sohbet etmesi, törene katılan yurttaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, bir şehit cenazesinde bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek iki isme de tepki gösterdi. Tören alanında bulunan bazı kişiler, “Bir şehidin cenazesinde gülüşmek saygısızlıktır” diyerek yaşanan olaya duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan Türkiye'de milletçe yas tutulurken geçtiğimiz günlerde AKP Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer şehitlerin olduğu gün katıldığı düğünde halay çekmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
