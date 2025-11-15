Şehidin cenazesinde tepki çeken görüntü: Ne gülüyorsunuz?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Emrah Kuran, memleketi Muğla’nın Milas ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kuran, dün düzenlenen törenle Milas’ta toprağa verildi. Törene protokol üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

GÜLEREK SOHBET ETTİLER

Cenaze sırasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile geçmiş dönem AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın, şehidin naaşı başında gülüşerek sohbet etmesi, törene katılan yurttaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, bir şehit cenazesinde bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek iki isme de tepki gösterdi. Tören alanında bulunan bazı kişiler, “Bir şehidin cenazesinde gülüşmek saygısızlıktır” diyerek yaşanan olaya duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye şehitlerine ağlarken AKP'li isimden tartışma yaratacak görüntü: Düğünde halay çekti, sosyal medyadan paylaştı!

DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan Türkiye'de milletçe yas tutulurken geçtiğimiz günlerde AKP Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer şehitlerin olduğu gün katıldığı düğünde halay çekmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.