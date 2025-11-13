Türkiye şehitlerine ağlarken AKP'li isimden tartışma yaratacak görüntü: Düğünde halay çekti, sosyal medyadan paylaştı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi bir askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 askeri personelin şehit olduğu duyuruldu.

DÜĞÜNE GİTTİ, HALAY ÇEKTİ

20 askerin şehit olması Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye'nin şehitlerine ağladığı saatlerde Isparta'dan tartışma yaratan bir görüntü geldi. AKP'li Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'in dün bir çiftin nikahını kıymak için düğüne gittiği ve burada halay çektiği görüldü.

AKP’li yıllarda hava aracı kazalarında en az 80 asker şehit oldu

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Belediye Başkanı Özer, söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Özer'in paylaşımına, "Merve & Hamza çiftimizin düğünlerine katılarak nikah akitlerini gerçekleştirdik. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim" notunu düştü.