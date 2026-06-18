Seferihisar soruşturmasında yeni gelişme: Belediye Başkanının eşi de gözaltında

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, bu kez Seferihisar soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Son gözaltılarla birlikte sayı 8’e ulaştı.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, ilgili kolluk birimlerince 'rüşvet' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde; Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmış, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştır. Devam eden soruşturmada; belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir"

Soruşturma kapsamında 17 Haziran'da İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 8'E ÇIKTI

Emniyetteki işlemler sürerken, soruşturma kapsamında şirket görevlisi M.C.H. de yakalanarak gözaltına alındı. Ardından, daha önce Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınıp ardından adli kontrolle serbest bırakılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da bu soruşturmada gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve çok yönlü soruşturma devam ediyor. (ANKA)