Saray'da Bahçeli'ye cephe alanlar kim? Murat Emir: Sürecin kesilmesini istiyorlar

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM'de Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit’in sorularını yanıtladı.

Emir, Paşayiğit'in İmralı Süreci'nde kurulan komisyonla ilgili “Gizli gündemler olduğunu düşünmeye başlıyoruz demiştiniz, buna ilişkin emareler var mı?” sorusunu yanıtladı. Emir şöyle konuştu:

“Emareler var ama tabii emareleri konuşmak çok doğru olmaz. Ama burada dinlemelerin bu denli uzaması ama bunlar yapılırken hiçbir adım atılmaması gerçekten bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil.”

"İKTİDAR EN BASİT ADIMLARI BİLE ATMIYOR"

Emir, halkın beklentisinin açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Komisyona baktığınızda yani kamuoyu anketleri, bizim sahadaki gözlemlerimiz Türkiye'de hemen hemen herkes Türkiye'de demokrasi olsun, özgürlükler genişletilsin, adalet yerlerde sürünmekten kurtarılsın, terör sorunu kalıcı olarak bitirilsin diye bir umut besliyor. Bu da çok son derece normal. Ama komisyona ve Meclis’e güven var mı diye baktığınızda güven düşük. Niye? Çünkü biz adım atamıyoruz. Bizden öte adım atılması gereken siyasi iktidar, atabileceği en basit adımları bile atmıyor.”

"BAHÇELİ BİLE SÖYLEDİ, ADIM ATMIYORLAR"

Hükûmeti somut adımlar atmamakla eleştiren Emir, şu örnekleri verdi:

“Mesela Ayşe Barım, Murat Çalık, hasta tutuklularla ilgili hiçbir şeye yani yasal bir şey yapmadan hemen adım atılabilir. Kayyum uygulamaları ile ilgili. Ya Devlet Bahçeli bile söyledi. Hâlâ bir adım atılmıyor. Aynı şekilde biz diyoruz ki bizim seçilmiş belediye başkanlarımızı tutuksuz yargılayın. Bir an evvel iddianame çıkartın. Ya önce tutukluyorsun, sonra delil bulmaya çalışıyorsun.”

"CUMARTESİ ANNELERİ HALA TAKSİM'E GİREMİYOR"

Emir, iktidarın samimi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Cumartesi Anneleri hâlâ Taksim’e giremiyor. Ya bu, bu anlamak mümkün mü? Sen 30 yıl önce evladını kaybetmiş anneyi Taksim’e almıyorsun. Sonra diyorsun ki Türkiye’de toplumsal barış inşa edelim. Eğer samimilerse gerçekten bu komisyon göstermelik değilse, gerçekten demokrasi adına, özgürlük adına, adalet adına bazı adımlar atılacaksa çok kolay adımlardan başlayarak bazı adımların atılması çok önemli.”

"HİÇ OLMAZSA KAYYUM ATAMALARI BİTMELİ"

Emir, CHP’nin bu konuda en tutarlı duruşu sergileyen parti olduğunu vurguladı:

“Mesela bizim belediye başkanlarımıza yapılan yani hiç olmazsa kayyum atamalarının bitirilmesi lazım. Yani sadece bizimle ilgili değil tabii. DEM'in de var. Biz öteden beri zaten DEM’den bu yapılanları kabul etmeyen bu konudaki tek tutarlı partiyiz, biliyorsunuz.”

"BURADA BİR KASIT VAR, SAFLARIN NETLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Emir, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan örneğini vererek şunları söyledi:

“Şişli’ye 3-5 belediye meclis üyesini tutuklayarak kayyum atayamayacaklarını biliyorlar. Diyorlar ki sen terörle ilişkilisin. Ne yapmış? İki tane DEM Parti ile siyaset yapmış kişiyi Belediye Meclis üyesi yapmış. Şimdi bu suç oluyor Emrah için. Bunun için cezaevine koyuyorlar. Ve sonra geliyorlar, diyorlar ki hadi toplumsal barışı inşa edelim. Ya burada bir samimiyetsizlikten öte aslında bir kasıt var. Dolayısıyla biz bunun anlaşılmasını ve artık safların netleşmesini bekliyoruz.”

SARAY'DAKİ BU GRUP KİM?

Emir, Cumhurbaşkanlığı çevresinden bir grubun süreci sabote etmeye çalıştığını iddia etti: