Öcalan AKP'ye en sert mesajını verdi! "Seçeneksiz değiliz"

Öcalan AKP'ye en sert mesajını verdi! "Seçeneksiz değiliz"
Yayınlanma:
DEM Parti, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın iktidara gönderdiği mesajı aktardı. Öcalan AKP'nin 'PKK'yı yendik' deyip algı oluşturduğunu ve Kürtlerin 'seçeneksiz' olmadığını söyledi.

DEM Parti, basın buluşmalarının ikincisini Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Toplantıya 30 gazeteci katıldı.

Toplantıya, DEM Parti Basın Yayın ve Propaganda Komisyonu’ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Meclis Komisyonu Üyesi Meral Danış Beştaş ile Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar katıldı. Katılımcılar, basında barış dili inşa etmenin önemine dikkat çekti.

DEM Partili siyasetçiler, sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşvikiyle başladığını ve devlet ile Abdullah Öcalan arasında yürütüldüğünü aktardı.

DEM Parti, Hüda-Par'ın önerdiği bir dernek hariç, tüm kesimlerin barışa destek verdiği, bu tablonun siyasi partiler açısından da şaşırtıcı olduğu not etti.

gazeteciler-diyarbakir.webp

Siyasetçiler, komisyonun bir “yol temizliği” görevi üstlendiğini; ancak Kürt sorununun sadece komisyon çalışmalarıyla çözülemeyeceğini vurguladı.

DEM PARTİ 'İLK ELDEN' TALEPLERİNİ AÇIKLADI

DEM Parti 'ilk elden' süreç ilgili taleplerini de duyurdu.

Bunlar da şunlar:

  • Ana dil hakkı
  • Yerel yönetim
  • Kayyumların geri çekilmesi
  • Umut Hakkı'nın yasalaşması
  • Terörle Mücadele Kanunu'nun yeniden ele alınması

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, sürecin başlangıcının kamuoyunda şaşkınlık yarattığını belirtti. “Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde hiç kimsenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den böylesi bir çıkışı beklemediğini” vurgulayan Çandar, Bahçeli’nin DEM Parti sıralarına gidip tokalaşmasının insani bir jest olarak değerlendirildiğini ancak asıl kırılmanın “bölgesel barış” ile başlayan ve iç barışa değinen sözleriyle yaşandığını ifade etti.

BAHÇELİ: KÜRTLERİN ÖNDERİ İLE ERDOĞAN'IN BİR ARAYA GELEREK ÇÖZMEYECEĞİ ŞEY YOK

Çandar, Bahçeli ile DEM Parti İmralı Heyeti arasındaki bir görüşmede MHP lideri tarafından şu ifadenin söylendiğini iddia etti:

gazeteciler-diyarbakir.webp

“(Öcalan’ı kast ederek) Kürtlerin önderi ile Erdoğan’ın bir araya gelerek çözemeyeceğiz bir şey yok.”

ÖCALAN: SEÇENEKSİZ ALTERNATİFSİZ DEĞİLİZ, AKP SAVAŞI KAZANMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR

MA'nın haberine göre; DEM Parti heyeti, Öcalan ile yaptıkları görüşmelerden bilgiler aktardı.

DEM Parti, son görüşmelerden birinde Öcalan'ın "Muaviye oyunları devrede" dediğini AKP'nin algı yaratıp 'savaşı kazanmış, PKK'yı yenmiş' gibi göstermeye çalıştığını söylediğini aktardı.

Heyetin iddiasına göre Öcalan, "Biz hileli konuşmaları kabul etmiyoruz" dedi.

DEM Parti, son görüşmelerinde Öcalan'ın "Kürtler seçeneksiz değil" dediğinin de altını çizdi.

Öcalan'ın Kürtlerin yeni yüzyılda artık 'statüsüz olamayacaklarını' ve dört devlet ile eşit koşullarda çözmeye çalıştıklarını söyledi. Öcalan, çözüm olmazsa da 'alternatifsiz' olmadığını ifade etti.

İktidar medyası DEM Parti'yi süreçte bozgunculukla suçladı! Öcalan kriziİktidar medyası DEM Parti'yi süreçte bozgunculukla suçladı! Öcalan krizi

İKTİDAR MEDYASINDAN DİKKAT ÇEKEN HABER

AKP iktidarı medyasından Yeni Şafak da bugün dikkat çeken bir haber yayımladı. Yeni Şafak, komisyonda Öcalan konuşsun talebi ile DEM Parti'nin 'bozgunculuk' yaptığını iddia etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Siyaset
DEM Parti Bahçeli ile görüşmelerindeki bu anekdotu ilk kez açıkladı
DEM Parti Bahçeli ile görüşmelerindeki bu anekdotu ilk kez açıkladı
Özel'in Trump ifşası AKP'de Erdoğan sonrası dönem savaşını ayyuka çıkardı!
Özel'in Trump ifşası AKP'de Erdoğan sonrası dönem savaşını ayyuka çıkardı!