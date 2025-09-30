Öcalan AKP'ye en sert mesajını verdi! "Seçeneksiz değiliz"

DEM Parti, basın buluşmalarının ikincisini Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Toplantıya 30 gazeteci katıldı.

Toplantıya, DEM Parti Basın Yayın ve Propaganda Komisyonu’ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Meclis Komisyonu Üyesi Meral Danış Beştaş ile Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar katıldı. Katılımcılar, basında barış dili inşa etmenin önemine dikkat çekti.

DEM Partili siyasetçiler, sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşvikiyle başladığını ve devlet ile Abdullah Öcalan arasında yürütüldüğünü aktardı.

DEM Parti, Hüda-Par'ın önerdiği bir dernek hariç, tüm kesimlerin barışa destek verdiği, bu tablonun siyasi partiler açısından da şaşırtıcı olduğu not etti.

Siyasetçiler, komisyonun bir “yol temizliği” görevi üstlendiğini; ancak Kürt sorununun sadece komisyon çalışmalarıyla çözülemeyeceğini vurguladı.

DEM PARTİ 'İLK ELDEN' TALEPLERİNİ AÇIKLADI

DEM Parti 'ilk elden' süreç ilgili taleplerini de duyurdu.

Bunlar da şunlar:

Ana dil hakkı

Yerel yönetim

Kayyumların geri çekilmesi

Umut Hakkı'nın yasalaşması

Terörle Mücadele Kanunu'nun yeniden ele alınması

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, sürecin başlangıcının kamuoyunda şaşkınlık yarattığını belirtti. “Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde hiç kimsenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den böylesi bir çıkışı beklemediğini” vurgulayan Çandar, Bahçeli’nin DEM Parti sıralarına gidip tokalaşmasının insani bir jest olarak değerlendirildiğini ancak asıl kırılmanın “bölgesel barış” ile başlayan ve iç barışa değinen sözleriyle yaşandığını ifade etti.

BAHÇELİ: KÜRTLERİN ÖNDERİ İLE ERDOĞAN'IN BİR ARAYA GELEREK ÇÖZMEYECEĞİ ŞEY YOK

Çandar, Bahçeli ile DEM Parti İmralı Heyeti arasındaki bir görüşmede MHP lideri tarafından şu ifadenin söylendiğini iddia etti:

“(Öcalan’ı kast ederek) Kürtlerin önderi ile Erdoğan’ın bir araya gelerek çözemeyeceğiz bir şey yok.”

ÖCALAN: SEÇENEKSİZ ALTERNATİFSİZ DEĞİLİZ, AKP SAVAŞI KAZANMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR

MA'nın haberine göre; DEM Parti heyeti, Öcalan ile yaptıkları görüşmelerden bilgiler aktardı.

DEM Parti, son görüşmelerden birinde Öcalan'ın "Muaviye oyunları devrede" dediğini AKP'nin algı yaratıp 'savaşı kazanmış, PKK'yı yenmiş' gibi göstermeye çalıştığını söylediğini aktardı.

Heyetin iddiasına göre Öcalan, "Biz hileli konuşmaları kabul etmiyoruz" dedi.

DEM Parti, son görüşmelerinde Öcalan'ın "Kürtler seçeneksiz değil" dediğinin de altını çizdi.

Öcalan'ın Kürtlerin yeni yüzyılda artık 'statüsüz olamayacaklarını' ve dört devlet ile eşit koşullarda çözmeye çalıştıklarını söyledi. Öcalan, çözüm olmazsa da 'alternatifsiz' olmadığını ifade etti.

İktidar medyası DEM Parti'yi süreçte bozgunculukla suçladı! Öcalan krizi

İKTİDAR MEDYASINDAN DİKKAT ÇEKEN HABER

AKP iktidarı medyasından Yeni Şafak da bugün dikkat çeken bir haber yayımladı. Yeni Şafak, komisyonda Öcalan konuşsun talebi ile DEM Parti'nin 'bozgunculuk' yaptığını iddia etti.