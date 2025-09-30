İktidar medyası DEM Parti'yi süreçte bozgunculukla suçladı! Öcalan krizi

Yayınlanma:
MHP'nin de destek verdiği Öcalan'ın İmralı Süreci'ndeki komisyonda konuşmasına ilişkin DEM Parti'nin açıklamaları iktidar medyasının hedefine oturdu. Yeni Şafak, DEM Parti'yi süreçte bozgunculuk yapmakla suçladı.

İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından TBMM'de komisyon kuruldu.

İYİ Parti dışındaki Meclis'teki tüm partilerin katıldığı Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda her kesimde farklı görüş ve öneriler dinleniyor.

DEM Parti, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın 'baş müzakereci' olduğunu belirtip dinlenilmesini talep etti.

DEM Parti'nin Öcalan ile ilgili açıklamaları iktidar medyası tarafından tepki ile karşılandı.

ANKARA'DA 'KAYNAKLARI' İLE KONUŞMUŞLAR

Medyada AKP'nin en önemli temsilcilerinden olan Yeni Şafak, DEM Parti'yi 'bozgunculukla' suçladı.

Yeni Şafak, "DEM komisyonu sabote ediyor" manşeti ile çıktı. Gazete, DEM Parti'nin Öcalan talebinin süreci sabote ettiğini söyleyip Ankara'dan kulis kaynaklarını paylaştı.

Komisyonda 13'üncü toplantı: Kimlerin dinleneceği belli oldu!Komisyonda 13'üncü toplantı: Kimlerin dinleneceği belli oldu!

Yeni Şafak, şunları yazdı:

"Ankara kulislerinde süreci sabote etme ve hedefinde çıkarma şeklinde yorumlandı. Önerileri eleştiren çevreler, bu durumun, “Meclis, Öcalan'ın ayağına gidecek” ya da “Öcalan, komisyonu ayağına çağırdı” yorumlarına neden olabileceğini ifade ederek, “DEM Parti'nin bu izlenimi oluşturmasına izin verilmemeli, çünkü Öcalan'la görüşme bu iş yanlış algısını körükler” denildi."

ÖCALAN'IN BAŞKA SÖZÜ ARTIK YOK DEDİLER

Gazete DEM Parti'nin YPG-SDG üzerinden süreci sabote etmek için adımlar attığını belirterek, kaynaklarının "sürece olan itimadın Öcalan'la görüşme olması halinde zayıflayabileceği" dediğini aktardı.

Şafak, Öcalan'ın fesih açıklaması ile başka bir sözü olamayacağını yazdı:

"kaynaklar, “sürece olan itimadın Öcalan'la görüşme olması halinde zayıflayabileceğini” vurguladı. İmralı'nın “Fesih ve silah bırakma kararı” ile son sözün söylendiğini ve örgütten daha ciddi adım beklendiği ifade eden kaynaklar, Öcalan'ın “Gerekçelerim uzun. Komisyon gelirse anlatacağım” çıkışının Terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek mahiyette olduğunu da sözlerine ekledi."

screenshot-2025-09-30-at-08-51-58-dem-komisyonu-sabote-ediyor-gundem-haberleri.png

MHP DESTEK VERMİŞTİ

MHP de bu öneriye destek verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Sayın Numan Kurtulmuş'un [...] Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

