Komisyonda 13'üncü toplantı: Kimlerin dinleneceği belli oldu!

Yayınlanma:
TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim'de 13'üncü toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda hukuk dernekleri ve hukukçu akademisyenler dinlenecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim Perşembe günü TBMM Tören Salonu’nda 13. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

HUKUK DERNEKLERİ VE HUKUKÇULAR DİNLENECEK

Toplantının birinci oturumunda, Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri dinlenecek. Komisyon, ikinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk’ü dinleyecek.

Komisyonun gündeminde, Türkiye’nin terörle mücadele stratejileri, hukuki ve demokratik düzenlemeler ile toplumda kardeşlik ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi konuları yer alıyor. Toplantı, komisyonun çalışmalarına ışık tutacak akademik ve mesleki görüşlerin alınmasıyla tamamlanacak.

