DEM Partili Beştaş: Komisyon İmralı'ya gitmiyorsa Öcalan Meclis'e gelsin

2024 Ekim ayında başlayan yeni çözüm sürecinde Meclis'te kurulan komisyon bir yandan çalışmalarına devam ederken öte yandan hem komisyonda olan partilerden hem de tepki gösterip katılmayan partilerden açıklamalar peşi sıra yapılmaya devam ediyor.

DEM'DEN BİR ÖCALAN ÇIKIŞI DAHA

Komisyon kurulduğundan bu yana hem STK'ları ve çeşitli kurumları dinlemeye devam ederken DEM parti tarafından sık sık dile getirilen konulardan birisi de PKK Lideri Öcalan'ın da dinlemesi gerektiği. Hemen her hafta bu kapsamda bir açıklamada bulunan DEM Parti de şimdi de milletvekili Meral Danış Beştaş'tan bir çağrı geldi.

Son dakika | Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Numan Kurtulmuş yanıt verdi

MA'ya konuşan Beştaş, daha önce partinin Öcalan için yaptığı çağrıları hatırlattı. 'Komisyon daha neyi bekliyor?' diyerek tepki gösteren Beştaş, herkesin dinlenirken Öcalan'ı dinlememelerinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Öcalan'ın dinlenmesinin 1 Ekim Meclis açılışından önce yapılması gerektiğini ifade eden Beştaş, komisyon İmralı'ya gitmiyorsa Öcalan'ın getirilmesini teklif etti. Beştaş'ın açıklaması şu şekilde: