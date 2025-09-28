DEM Partili Beştaş: Komisyon İmralı'ya gitmiyorsa Öcalan Meclis'e gelsin

DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyonda PKK terör örgütü Lideri Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini, komisyonun gitmemesi halinde Öcalan'ın getirilmesini teklif etti.

2024 Ekim ayında başlayan yeni çözüm sürecinde Meclis'te kurulan komisyon bir yandan çalışmalarına devam ederken öte yandan hem komisyonda olan partilerden hem de tepki gösterip katılmayan partilerden açıklamalar peşi sıra yapılmaya devam ediyor.

DEM'DEN BİR ÖCALAN ÇIKIŞI DAHA

Komisyon kurulduğundan bu yana hem STK'ları ve çeşitli kurumları dinlemeye devam ederken DEM parti tarafından sık sık dile getirilen konulardan birisi de PKK Lideri Öcalan'ın da dinlemesi gerektiği. Hemen her hafta bu kapsamda bir açıklamada bulunan DEM Parti de şimdi de milletvekili Meral Danış Beştaş'tan bir çağrı geldi.

Son dakika | Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Numan Kurtulmuş yanıt verdiSon dakika | Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Numan Kurtulmuş yanıt verdi

MA'ya konuşan Beştaş, daha önce partinin Öcalan için yaptığı çağrıları hatırlattı. 'Komisyon daha neyi bekliyor?' diyerek tepki gösteren Beştaş, herkesin dinlenirken Öcalan'ı dinlememelerinin söz konusu olamayacağını belirtti.

komisyon.jpg

Öcalan'ın dinlenmesinin 1 Ekim Meclis açılışından önce yapılması gerektiğini ifade eden Beştaş, komisyon İmralı'ya gitmiyorsa Öcalan'ın getirilmesini teklif etti. Beştaş'ın açıklaması şu şekilde:

  • "Görüşümüz bir an önce yani 1 Ekim’den önce bu komisyonun İmralı’ya gitmesi gerektiğidir. 1 Ekim’de Meclis açılmadan Sayın Öcalan’ın bu konudaki görüş ve önerilerini dinlememiz gerekiyor”
  • “Eğer komisyon İmralı’ya gitmeyecekse Sayın Öcalan gelsin”
  • Herkesin geldiği gibi kendisi de komisyonun önünde beyanlarını açıklayabilir. Görüşlerini paylaşabilir. Neticede biz çatışma çözümlerini ilk kez dinlemiyoruz. Sorunun çözümünde bu kadar radikal adım atan ve kararlı bir siyasi aktörü ‘görmezden gelmek’ ya da bu talepleri zamana yaymak kesinlikle bu sorunların çözümüne hizmet etmiyor

Kaynak:MA

