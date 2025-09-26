Son dakika | Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Numan Kurtulmuş yanıt verdi

Kurtulmuş, Meclis'te kurulan komisyonun tarihi bir komisyon olduğunu ve Türkiye'nin en kısa sürede yeni bir sayfa açarak yoluna barış ve kardeşlik içerisinde devam edeceğini söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu tarihi bir komisyondur. Tarihi bir fonksiyonu vardır. Türkiye'nin 50 yıllık en önemli sorunlarından biri olan terörün bitirilmesi için komisyon oluşturulmuş, iki aydır yürütülen çalışmalarla önemli bir süreç aralanmıştır. Türkiye en kısa sürede ağır ekonomik insani bedelleri arkada bırakacak, yeni sayfa açarak barış kardeşlik içinde yoluna devam edecektir.

KOMİSYON ÖCALAN'A GİDECEK Mİ?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda kritik Öcalan açıklamasında bulundu. Kurtulmuş daha önce DEM Parti tarafından birçok defa gündeme getirilen 'Öcalan dinlenmeli', 'İmralı'ya komisyondan heyet gitmeli' çıkışları için de değerlendirmede bulundu.

DEM Parti: Komisyon cesur olmalı Öcalan'ı dinlemeli

"GÜNDEME GELMEDİ, BENİM KARAR VERMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kurtulmuş, komisyon kurulduğunda oy birliği ile her şeyin kamuoyunda gerçekleştiğini, bu konunun henüz komisyon gündemine gelmediğini, gelmesi halinde komisyonda nitelikli çoğunluk ile kararın alınacağını söyledi. Öcalan kararını kendisinin vermesinin de söz konusu olmadığını aktardı.

İlk andan itibaren oy birliğiyle aldığımız karar çerçevesinde her şey kamuoyu önünde cereyan ediyor. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Gündemine gelirse de, komisyon karar alacaktır. Kararlar nitelikli çoğunlukla alınıyor. Benim vereceğim bir karar söz konusu değildir.