Şara'nın eşi İstanbul'da eğitim hakkında konuştu

Suriye'de uzun yıllar devam eden Baas rejimini devirerek iktidarı ele geçiren Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi, İstanbul'da düzenlenen eğitim konulu etkinlikte konuştu.

ŞARA'NIN EŞİ İSTANBUL'DA EĞİTİM ZİRVESİE KATILDI

Türkiye Maarif Vakfı'nın düzenlediği 5. İstanbul Eğitim Zirvesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinliğin açılışında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanısıra Şara'nın eşi Latife El Durubi de yer aldı.

Burada konuşan Durubi, halkı en zor şartlarda dahi eğitimi yüceltmekten vazgeçmeyen ülkesini yüreğinde taşıdığını söyledi.

"Bir ülke düşünün ki çocukları kapısı olmayan okullara koşmuş, çatısı olmayan evlerde ders çalışmış ve ödevlerini mum ışığında yazmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen öğrenmekten bir an olsun geri durmamışlardır" diyen Durubi, "Bağrından kırk medeniyetin doğduğu bu ülke, bugün karanlığın içinden yeniden yükselen bir ışığın kaynağı olmaya kararlıdır. Binlerce okulunun yıkılması ve çocuklarının üçte birinin eğitimden uzak kalması bile onun bir ışık kaynağı olmasının önüne geçemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi

ŞARA'NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Suriyelilerin bulundukları her yerde topluma fayda sağladığını, uğradıkları her ülkede kalıcı iz bıraktığını anlatan Durubi, "Bugün ise 947'yi aşkın yeni okul inşa ederek 125 binden fazla çocuğu yeniden eğitimle buluşturmuşlardır. Suriyeliler olarak biz eğitimin yalnızca binalardan ibaret olmadığını, bir 'mana' olduğunu öğrendik. Marifetin yok edilemeyeceğini, fikirlerin sınırlandırılamayacağını ve bir çocuğun çantasında taşıdığı geleceğinin elinden asla alınamayacağını öğrendik" diye konuştu.

Durubi - Emine Erdoğan - Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil

Durubi, eğitimden söz edildiğinde, arayışında oldukları şeyin yalnızca bir finansman ya da kurumsal destek olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün arayışında olduğumuz şey öğrenmeyi yeniden ayağa kalkma, dinamik olma ve bir milleti yalnızca cehaletten değil, umutsuzluktan da kurtarma aracı olarak yeniden yapılandıracak insani bir ortaklıktır. Suriye, çok az ülkenin deneyimlediği bir süreç geçirdi. Deneyimlediğimiz bu süreç bize, kitabın bir direniş aracı olabileceğini ve bir öğrencinin bir devleti inşa edebileceğini öğretti. Bu vizyon, 'Milletler, rahatın konforunda değil, çilenin ocağında pişerek ayağa kalkar.' diyen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın vizyonudur."

Zirve vesilesiyle "kardeş" olarak belirttiği Türkiye'ye ve Emine Erdoğan'a Suriye halkının şükran ve minnettarlığını iletmek istediğini söyleyen Durubi, "Tüm kalbimle ifade etmek isterim ki bizi Türkiye ile birleştiren bağ, herhangi bir tanıma sığmayacak kadar büyüktür. Şüphesiz Suriye halkı, milyonlarca Suriyeliye kapılarını açan Türkiye devletinin ve Türk milletinin desteğini asla unutmayacaktır. Çocuklarımız Türkiye'de eğitimlerine devam etmiş, dilini öğrenmiş, anılar biriktirmiş, kalıcı dostluklar kurmuş ve birbirinden ayrılmaz güçlü bir bağ oluşmuştur. Dolayısıyla gelecekte birlikte başarabileceklerimiz, bugün hayal ettiklerimizin çok ötesindedir" görüşlerini paylaştı.

EMİNE ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Etkinliğin ardından Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle bir araya geldiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasında barışa ve istikrara katkı sunan dostluk bağlarının güçlenmesini; bölgemize umut ve huzur getiren ortak adımların çoğalmasını diliyorum" ifadesini kullandı.