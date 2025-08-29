Saadet Partisi Gazze oturumunda AKP'ye yardım gemisi çağrısı!

Saadet Partisi Gazze oturumunda AKP'ye yardım gemisi çağrısı!
Yayınlanma:
Bülent Kaya, "Uluslararası gemi filosu insanlık vicdanı olarak yola çıkıyor. O gemide bizim de grubumuza mensup milletvekili arkadaşlarımın bulunduğu ve başka partilere mensup milletvekili arkadaşlarımız var. Derhal bir ültimatomla o gemide bulunan vatandaşlarımıza uluslararası hukuka aykırı her müdahalenin kendi ülkemize yapılmış bir müdahale olduğunu lütfen buradan deklare edin" dedi.

TBMM Yeni Yol Grup Başkanı ve Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya, Meclis’in olağanüstü Gazze oturumunda yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan felaketi detaylı biçimde anlattı. Kaya, “Gazze’de 75 yıldır devam eden işgalin son 2 yılında tarihin en karanlık sayfalarından birine şahitlik ediyoruz” dedi.

İşgalci İsrail saldırılarında ölü sayısının 62 bini aştığını, yaralıların ise 160 bini geçtiğini söyleyen Kaya, açlıktan ölen çocukları hatırlatarak, “Çocuğumun kolu baş parmağım kadar inceldi” diyen bir annenin sözlerini aktardı.

Hakan Fidan: İsrail ile ticareti tamamen kesen tek ülkeyizHakan Fidan: İsrail ile ticareti tamamen kesen tek ülkeyiz

Kaya, Batı’nın ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek bir doktorun “İngiltere’de hayvanların hakları Gazze’deki çocuklardan daha fazla önemseniyor” sözlerini aktardı. İslam dünyasının ise sessiz kaldığını belirten Kaya, “Ne fiili bir adım atılıyor ne de geleceğe dair bir hazırlık var” ifadesini kullandı.

Kaya, hükümetin aldığı kararların zamanında uygulanmadığını söyledi. Kaya, “7 Ekim’den hemen sonra açıklamanız gerekiyordu o ambargo listesini, 31 Mart seçimlerinden sonra değil” diyerek eleştiride bulundu. Kaya, İsraille ticaretin ancak seçim sonrasında kısıtlandığını vurguladı.

Özgür Özel Filistin atkısını taktı! TBMM'de tüm gruplar ile tokalaştıÖzgür Özel Filistin atkısını taktı! TBMM'de tüm gruplar ile tokalaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Türkiye'nin İsrail ile ticareti tamamen durduran tek ülke olduğu açıklaması yapması üzerine de Kaya şöyle konuştu:

  • "31 Mart seçimlerini kaybettikten sonra değil. Dolayısıyla bu etkili ve zamanında atılması gereken adımları zamanında atmamanızın şımarıklığını bugün İsrail yaşıyor. Ve yine "limanlarımızı kapatın" dedik, 10 gün öncesine kadar hala limanlarımızdan İsrail'e sevkiyatlar gidiyordu. 10 gün önce açıkladınız İsrail'e limanların kapatıldığını. Ve yine sivil girişimler oldu. Bu İsrail'in uyguladığı ambargonun hukuka aykırı olduğunu, insanlık vicdanına aykırı olduğuna dair. Mavi Marmara gemisi sivil inisiyatifle yola çıktı. Önce "otoriteden izin alınmadı" diye okyanus ötesinden bir açıklama yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız "Otorite ise otorite benim, izin verdim." dedi.
  • Daha sonra olay biraz uluslararası hukuk açısından netameli hale gelince "Benden mi izin istediniz giderken?" diye olayı sahiplenmeyen bir durumla karşı karşıya bıraktı. Ardından o gemide hunharca katledilen, şehit edilen 10 şehidimizin hem iç hukukta hem de uluslararası hukukta yargılanmalarının önüne geçen uluslararası bir anlaşmayı buradan siz geçirdiniz."

Son Dakika | Özgür Özel çağrıda bulunmuştu! TBMM Gazze için olağanüstü toplandıSon Dakika | Özgür Özel çağrıda bulunmuştu! TBMM Gazze için olağanüstü toplandı

Gazze’ye yardım götüren uluslararası filoya dikkat çeken Kaya, “O gemide milletvekillerimiz ve aktivistler var. İsrail hukuksuzca müdahale ederse sadece kınamayla geçiştirmeyin. Derhal ültimatom verin” dedi.

"SİZİ AYAKTA ALKIŞLARIZ"

Kaya, hükümete seslenerek, “Başarının tek ölçütü İsrail’in işgaline son vermek, Gazze’nin üzerindeki ambargoyu kaldırmaktır” dedi.

TBMM kürsüsünden şu mesajı verdi:

  • “Evet işgali sona erdirdik, evet ambargoyu sona erdirdik dediğiniz gün sizi ayakta alkışlayacağız. Ama bugün zulüm artarak devam ediyorsa attığınız adımlar etkili ve zamanında atılmış adımlar değildir.”


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Siyaset
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a Gazze tepkisi! "Katliamların destekçisi Trump nasıl dostunuz oluyor?"
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a Gazze tepkisi! "Katliamların destekçisi Trump nasıl dostunuz oluyor?"
Diyanet'in skandal hutbesi hakkında suç duyurusu!
Diyanet'in skandal hutbesi hakkında suç duyurusu!