Saadet Partisi Gazze oturumunda AKP'ye yardım gemisi çağrısı!

TBMM Yeni Yol Grup Başkanı ve Saadet Partisi Milletvekili Bülent Kaya, Meclis’in olağanüstü Gazze oturumunda yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan felaketi detaylı biçimde anlattı. Kaya, “Gazze’de 75 yıldır devam eden işgalin son 2 yılında tarihin en karanlık sayfalarından birine şahitlik ediyoruz” dedi.

İşgalci İsrail saldırılarında ölü sayısının 62 bini aştığını, yaralıların ise 160 bini geçtiğini söyleyen Kaya, açlıktan ölen çocukları hatırlatarak, “Çocuğumun kolu baş parmağım kadar inceldi” diyen bir annenin sözlerini aktardı.

Kaya, Batı’nın ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek bir doktorun “İngiltere’de hayvanların hakları Gazze’deki çocuklardan daha fazla önemseniyor” sözlerini aktardı. İslam dünyasının ise sessiz kaldığını belirten Kaya, “Ne fiili bir adım atılıyor ne de geleceğe dair bir hazırlık var” ifadesini kullandı.

Kaya, hükümetin aldığı kararların zamanında uygulanmadığını söyledi. Kaya, “7 Ekim’den hemen sonra açıklamanız gerekiyordu o ambargo listesini, 31 Mart seçimlerinden sonra değil” diyerek eleştiride bulundu. Kaya, İsrail’le ticaretin ancak seçim sonrasında kısıtlandığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Türkiye'nin İsrail ile ticareti tamamen durduran tek ülke olduğu açıklaması yapması üzerine de Kaya şöyle konuştu:

"31 Mart seçimlerini kaybettikten sonra değil. Dolayısıyla bu etkili ve zamanında atılması gereken adımları zamanında atmamanızın şımarıklığını bugün İsrail yaşıyor. Ve yine "limanlarımızı kapatın" dedik, 10 gün öncesine kadar hala limanlarımızdan İsrail'e sevkiyatlar gidiyordu. 10 gün önce açıkladınız İsrail'e limanların kapatıldığını. Ve yine sivil girişimler oldu. Bu İsrail'in uyguladığı ambargonun hukuka aykırı olduğunu, insanlık vicdanına aykırı olduğuna dair. Mavi Marmara gemisi sivil inisiyatifle yola çıktı. Önce "otoriteden izin alınmadı" diye okyanus ötesinden bir açıklama yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız "Otorite ise otorite benim, izin verdim." dedi.

Daha sonra olay biraz uluslararası hukuk açısından netameli hale gelince "Benden mi izin istediniz giderken?" diye olayı sahiplenmeyen bir durumla karşı karşıya bıraktı. Ardından o gemide hunharca katledilen, şehit edilen 10 şehidimizin hem iç hukukta hem de uluslararası hukukta yargılanmalarının önüne geçen uluslararası bir anlaşmayı buradan siz geçirdiniz."

Gazze’ye yardım götüren uluslararası filoya dikkat çeken Kaya, “O gemide milletvekillerimiz ve aktivistler var. İsrail hukuksuzca müdahale ederse sadece kınamayla geçiştirmeyin. Derhal ültimatom verin” dedi.

"SİZİ AYAKTA ALKIŞLARIZ"

Kaya, hükümete seslenerek, “Başarının tek ölçütü İsrail’in işgaline son vermek, Gazze’nin üzerindeki ambargoyu kaldırmaktır” dedi.

TBMM kürsüsünden şu mesajı verdi:

“Evet işgali sona erdirdik, evet ambargoyu sona erdirdik dediğiniz gün sizi ayakta alkışlayacağız. Ama bugün zulüm artarak devam ediyorsa attığınız adımlar etkili ve zamanında atılmış adımlar değildir.”



