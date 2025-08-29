Özgür Özel Filistin atkısını taktı! TBMM'de tüm gruplar ile tokalaştı

İşgalci İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’de BM’nin 22 Temmuz’da kıtlık ilan etmesinin ardından Türkiye’de ilk tepki CHP’den geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’in olağanüstü toplanması çağrısı yaptı ve “Gazze’de yaşanan soykırıma ve kıtlığa karşı harekete geçmek için TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” dedi.

Özel’in çağrısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş harekete geçti.

Kurtulmuş, Meclis’i 29 Ağustos 2025 saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı. Bugün yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla Genel Kurul toplandı ve Kurtulmuş açılış konuşmasını yaptı.

TBMM Genel Kurulu'na gelen Özgür Özel de Filistin atkısı takarak parti sıralarını selam verip tek tek tokalaştı.

Gazze oturumunda soğuk rüzgarlar! Dervişoğlu Bahçeli'nin yanından böyle geçti

Özel, tüm siyasi partiler ile tokalaşırken MHP ve İYİ Parti tokalaşmadı.