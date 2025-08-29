Gazze oturumunda soğuk rüzgarlar! Dervişoğlu Bahçeli'nin yanından böyle geçti

Yayınlanma:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci'ne karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gazze için TBMM'deki olağanüstü oturumda MHP liderine selam verse de tokalaşmadı.

İşgalci İsrail'in Gazze’deki katliamları devam ederken Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Gazze’deki kıtlık kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel harekete geçti. Özgür Özel’in çağrısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’i olağanüstü topladı.

Meclis’teki Gazze oturumunda da soğuk rüzgârlar esti. Oturumu izlemeye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin sıralarına geçti. Hemen MHP sıralarının yanında olan İYİ Parti sıralarına otururken Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye başıyla selam verse de elini sıkmadı.

Dervişoğlu ve Bahçeli’nin oturma düzeni nedeniyle neredeyse yan yana oturduğu görüldü.

MHP’den ayrılıp kurulan İYİ Parti’nin lideri Dervişoğlu, Bahçeli’nin başlattığı İmralı Süreci'ne çok sert sözlerle karşı çıkmıştı. Dervişoğlu, Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın asılması için yıllar önce urgan atması üzerine, sürecin başlamasının ardından Meclis’teki konuşmasında urgan fırlatmıştı. Bahçeli de Dervişoğlu’nun fırlattığı urganı ofisindeki dilsiz uşağa asmıştı.

Dervişoğlu, bu gerilimin ardından Bahçeli ile karşılaştığında el sıkışmış ve bu tavrı nedeniyle eleştirilmişti. Dervişoğlu, eleştirilere şöyle yanıt vermişti:

"Ben Sayın Bahçeli ile her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok. Ben bazı alanlarda 'el uzatma' kavramı üzerinde yapılması icap eden tartışmalara işaret ettim. Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit arasında da bu yaşanmıştı. Sayın Demirel bir Anıtkabir ziyaretinde Ecevit'in elini sıkınca gazeteciler de bunu ona sormuştu. O da cevaben ‘Neresini sıkacaktım’ demişti. Şimdi bana öyle bir cevap verdirtmeyin"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Siyaset
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a Gazze tepkisi! "Katliamların destekçisi Trump nasıl dostunuz oluyor?"
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a Gazze tepkisi! "Katliamların destekçisi Trump nasıl dostunuz oluyor?"
Diyanet'in skandal hutbesi hakkında suç duyurusu!
Diyanet'in skandal hutbesi hakkında suç duyurusu!
Saadet Partisi Gazze oturumunda AKP'ye yardım gemisi çağrısı!
Saadet Partisi Gazze oturumunda AKP'ye yardım gemisi çağrısı!