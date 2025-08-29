Gazze oturumunda soğuk rüzgarlar! Dervişoğlu Bahçeli'nin yanından böyle geçti

İşgalci İsrail'in Gazze’deki katliamları devam ederken Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Gazze’deki kıtlık kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel harekete geçti. Özgür Özel’in çağrısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’i olağanüstü topladı.

Meclis’teki Gazze oturumunda da soğuk rüzgârlar esti. Oturumu izlemeye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin sıralarına geçti. Hemen MHP sıralarının yanında olan İYİ Parti sıralarına otururken Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye başıyla selam verse de elini sıkmadı.

Dervişoğlu ve Bahçeli’nin oturma düzeni nedeniyle neredeyse yan yana oturduğu görüldü.

MHP’den ayrılıp kurulan İYİ Parti’nin lideri Dervişoğlu, Bahçeli’nin başlattığı İmralı Süreci'ne çok sert sözlerle karşı çıkmıştı. Dervişoğlu, Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın asılması için yıllar önce urgan atması üzerine, sürecin başlamasının ardından Meclis’teki konuşmasında urgan fırlatmıştı. Bahçeli de Dervişoğlu’nun fırlattığı urganı ofisindeki dilsiz uşağa asmıştı.

Dervişoğlu, bu gerilimin ardından Bahçeli ile karşılaştığında el sıkışmış ve bu tavrı nedeniyle eleştirilmişti. Dervişoğlu, eleştirilere şöyle yanıt vermişti: