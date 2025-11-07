Saadet Partili Kaya'dan flaş çıkış: Erdoğan süreci sahiplenmiyor

Terörsüz Türkiye adı verilen sürece dair yurttaşların desteğinin yüksek olmaması anketlere yansırken, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu 'Sansürsüz' programına konuk olan Bülent Kaya, CHP'li seçmenin CHP'ye yönelik yargısal operasyonlar nedeniyle sürece destek vermediğini belirtirken, AKP'lilerin de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece sahip çıkmaması nedeniyle desteğinin az olduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN GENEL BAŞKAN SIFATIYLA SÜRECİ SAHİPLENMİYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sıfatıyla devlet adına sahipleniyor ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla sahiplenmiyor süreci" diyen Kaya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'dan daha fazla sürece sahip çıktığını belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli dokuz bölgede Milli Birlik ve Kardeşlik toplantıları düzenledi. Bölge kanaat önderlerini, ticaret odalarını, kendi milletvekillerini sahaya gönderdi ve bu sürece siyaseten sahiplendi. Ama Sayın Erdoğan AK Parti'ye bu konuda herhangi bir talimat vermedi. Ben AK Parti'nin bir bölge toplantısı yaptığına şahit olmadım."

AKP'nin 2009-2015 yılları arasındaki 'Çözüm Süreci'nde daha aktif rol oynadığına dikkat çeken Saadet Partisi Milletvekili, "Bakın ilk çözüm sürecinde Bülent Arınç, Beşir Atalay, Yalçın Akdoğan, Ahmet Davutoğlu, Efkan Ala, birçok isim siyaseten süreci sahipleniyordu devletin dışında. Ama burada Sayın Erdoğan dışında AK Parti dediğim gibi devlet olarak sahipleniyor ama AK Parti adına siyaseten bu süreci sahiplenmiyor" dedi.