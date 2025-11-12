Rasim Ozan Kütahyalı'dan Murat Ongun'a ölüm tehdidi! "Thodex'in sahibi çocuk öldü gitti"

Yayınlanma:
İBB soruşturmasının iddianamesinin tamamlanmasının ardından Rasim Ozan Kütahyalı'dan skandal sözler çıktı. Kütahyalı, tutuklu Murat Ongun'u ölümle tehdit etti. Kütahyalı, kısa süre önce cezaevinde ölü bulunan Thodex'in sahibi Faruk Özer'i örnek gösterdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Lider Haber TV'de büyük bir skandala imza attı.Kütahyalı, canlı yayında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a ölüm tehdidinde bulundu.

Kütahyalı, 11 gün önce Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i örnek gösterdi.

Kütahyalı, konuşmasında hem İmralı Süreci hem de İBB soruşturmasında bir bir dediklerinin yaşanması nedeniyle, 'Rastradamus ' lakabı ile anıldığını belirterek, "Olacak olanı söylüyorum" dedi.

Dün akşam bir televizyon kanalında bu ölüm tehdidi hakkında herhangi bir kurum adli veya idari işlem de başlatmadı.

"THODEX'İN SAHİBİ ÖLDÜ GİTTİ, HAPİSTEN CESEDİN ÇIKAR"

Kütahyalı, 'Ben olanı, olacak olanı söylüyorum' diyerek altını çize çize sarf ettiği sözler şöyle:

  • "Ben tahminlerimi söylüyorum. Bunu yargı karar verir ama her öngörü biliyorsunuz benim diğer bir lakabım da sıradan.
  • Ben olanı söylerim. Olanı söylerim. Ha burada ben daha önce de söyledim.
  • Şimdi mesela özellikle Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak ki istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam.
  • Murat Ongun'un. Thodex'in sahibi çocuk mesela öldü gitti. Bak ben ön görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar.
  • "Aaa Murat Ongun içeride kendini asmış". Şaşırmam. Ben olacak olanı söylüyorum. Aslında ben burada direkt İmamoğlu'na da biraz üzülüyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

