Rasim Ozan Kütahyalı'dan Murat Ongun'a ölüm tehdidi! "Thodex'in sahibi çocuk öldü gitti"

Rasim Ozan Kütahyalı, Lider Haber TV'de büyük bir skandala imza attı.Kütahyalı, canlı yayında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a ölüm tehdidinde bulundu.

Kütahyalı, 11 gün önce Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i örnek gösterdi.

Kütahyalı, konuşmasında hem İmralı Süreci hem de İBB soruşturmasında bir bir dediklerinin yaşanması nedeniyle, 'Rastradamus ' lakabı ile anıldığını belirterek, "Olacak olanı söylüyorum" dedi.

Dün akşam bir televizyon kanalında bu ölüm tehdidi hakkında herhangi bir kurum adli veya idari işlem de başlatmadı.

"THODEX'İN SAHİBİ ÖLDÜ GİTTİ, HAPİSTEN CESEDİN ÇIKAR"

Kütahyalı, 'Ben olanı, olacak olanı söylüyorum' diyerek altını çize çize sarf ettiği sözler şöyle: